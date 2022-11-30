وزارة الموارد البشرية تحذر مستفيدي الضمان من تقديم الاعتراض بعد هذا الموعد

بما أن موعد نزول المعاش لشهر ديسمبر أصبح قريبا تتزايد تساؤلات المستفيدين عن إيداع الرواتب الخاصة بهم، ومن الأسئلة التي تشغلهم كيفية تقديم الشكاوى على نقص الدفعات المالية التي تنزل في حساباتهم البنكية، وقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة تقديم الاعتراضات في حال كانوا مستحقين ووجدوا نقصا في الدفعات الخاصة بهم، وإن ثبت بأن لهم الحق سيتم صرف المعاش لهم بأثر رجعي، حذرت وزارة الموارد كل المستفيدين الذين يقدمون الاعتراضات في وقت متأخر لن يتم النظر لها، سنعرض لكم تفاصيل أكثر بهذا الخصوص من خلال مقالنا هذا.

المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع الضمان

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المدة المسموح بها لكي يقوم المستفيد بتقديم اعتراضه على دفعات الضمان الناقصة، وقد أشارت إلى أن الفترة التي يسمح لهم فيها بذلك هي شهر واحد أي ثلاثون يوما فقط، وإن تأخر الشخص عن هذه المدة المحددة لن يتم النظر إلى طلبه أبدا.

أسباب توقف معاش الضمان المطور

هناك بعض الأمور التي تؤدي إلى توقف صرف معاش الضمان للمستفيد، ونلخصها لكم في النقاط التالية:

في حال لم تثبت شروط استحقاق الشخص للمعاش بطريقة صحيحة

إن لم يقدم المواكن المتطلبات الأساسية التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بصحة وتعليم الأبناء

بالنسبة للقادرين على العمل عدم التزامهم بالرامج التدريبية يحرمهم من الاستفادة من المعاش

من لا يلتزمون بالخطة التأهيلية الخاصة بالوزارة يحرمون من المعاش أيضا.

تقديم اعتراض مالي على دفعة الضمان الاجتماعي

يمكن تقديم اعتراض مالي على دفعات الضمان المطور من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة التي نلخصها لكم فيما يلي: