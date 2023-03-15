وزارة الموارد البشرية تحدد عدد ساعات العمل في شهر رمضان للقطاع الخاص و الحكومي

تزامن مع اقتراب شهر رمضان أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن عدد ساعات العمل في شهر رمضان في السعودية، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بهذه المواعيد المحددة لكي لا يتعرض صاحب العمل إلى عقوبة، و الهدف من تقليل عدد ساعات العمل في رمضان هو التخفيف على المواطن والجمع بين الصيام والعمل، وتم تحديد عدد دوام ساعات العمل للقطاع الخاص هو 6 ساعات بحد أقصى في اليوم الواحد، أما عن القطاع الحكومي هو 5 ساعات في اليوم الواحد.

عدد ساعات العمل في شهر رمضان للقطاع الخاص 1444

حددت وزارة العمل السعودية بتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدد ساعات دوام العاملين في القطاع الخاص على أن يكون عدد الساعات الإجمالية خلال اليوم 6 ساعات، ليكون إجمالي عدد دوام العمال في القطاع الخاص في الأسبوع 36 ساعة، بالنسبة للمعلم يتم تحديد ساعات العمل الخاص به وفقا لساعات الفعلية التي يقوم بها المعلم ويستثني منها أوقات الراحة مثل الصيام.

أما عن المواطنين العاملين في الحراسة الخاصة أو الأمن يجب ألا يزيد عدد ساعات العمل عن 10 ساعات يوميا.

بالنسبة

ماهي ساعات العمل للقطاع الحكومي في شهر رمضان 1444؟

كما حدد الوزارة عن ساعات الدوام المسموح بها شهر رمضان للقطاع الحكومي يجب ألا يزيد عن 5 ساعات على أن يبدأ الدوام في تمام الساعة 10 صباحا ويجب أن ينتهي الدوام في تمام الساعة 3 عصرا، ويتم تقسيم العمال على ثلاثة فئات وهي:

الفئة الأولى يبدأ الدوام 9:30 صباحا وينتهي 2:30 عصرا.

الفئة الثانية يبدأ الدوام 10:30 صباحا وينتهي الدوام في تمام الساعة 3:30 مساء.

الفئة الثالثة يبدأ الدوام 11:30 صباحا وينتهي الدوام 4:30 عصرا.

آخر يوم دوام في رمضان 1444

يختلف أخر يوم دوام في رمضان من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهي على النحو التالي: