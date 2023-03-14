وزارة الموارد البشرية السعودية تحدد ساعات العمل الرسمية في رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك 1444، وقد نوهت إلى أنّ ساعات العمل الرسمية ستكون خمس ساعات، وهذا بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثالثة مساء حسب ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية، وقد تم منح الوزراء صلاحية تغيير أوقات بداية ساعات العمل الرسمية وموعد انتهائها بما لا يتجاوز ساعتين عما جاء في لائحة الوزارة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تغيير مواعيد العمل في الشهر الكريم كل عام من أجل توفير الراحة اللازمة للعمال في الشهر الفضيل لهذا تختلف ساعات العمل عن الأيام العادية.

أوقات عمل البنوك

قام البنك المركزي السعودي “ساما” بتحديد ساعات العمل في الشهر الفضيل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وسيكون نظام العمل النحو التالي:

يبدأ الدوام في مختلف الفروع بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء

أما بالنسبة لأوقات عمل مراكز التحويل في شهر رمضان 2023 فهي تبدأ على الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الخامسة والنصف مساء

ساعات العمل اكسبريس لتحويل الأموال تكون من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة مساء.

متى إجازة عيد الفطر 1444 في البنوك

أعلن البنك المركزي السعودي عن موعد إجازة عيد الفطر 1444 التي سيحصل عليها العمال في مختلف البنوك، والتي ستنطلق بنهاية دوام يوم الإثنين 17 أبريل 2023 الموافق 26 من شهر رمضان 1444، وهذه الإجازة تستمر إلى غاية تاريخ الخامس من شهر شوال 1444 الموافق 25 أبريل.

متى يبدأ شهر رمضان 1444

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك 1444 والذي ينتظره الملايين من المسلمين في العالم، وحسب التوقعات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم 23 مارس 2023، واستطلاع الهلال يكون يوم 29 من شعبان الموافق 21 مارس 2023، وهذا من أجل التحقق من موعد أول أيام الشهر الفضيل، وسيعلن ثبوت رؤية الهلال من عدمه حسب توقيت أم القرى.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن قيام وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن ساعات العمل في رمضان، كما تحدثنا عن مواعيد العمل في البنوك في شهر رمضان 1444.