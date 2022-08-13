وزارة الموارد البشرة تحدد موعد عروض اجازة اليوم الوطني 1444

يعتبر اليوم الوطني السعودي هو يوم ذكرى سعيدة على الشعب السعودي على وجه الخصوص وعلى الشعوب العربية كلها أيضاً، وذلك لأنه يوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية آل سعود من أيام الملك عبدالعزيز آل سعود، حيث قام الملك وقتها بتوحيد كافة القبائل في المملكة تحت راية واحدة مرة أخرى بعد التوحيد الأول حيث أعلن قيام المملكة العربية السعودية باسمها الحالي وعاصمتها الرياض، وينتظر الكثيرين اليوم الوطني وذلك لأهميته والفعاليات الرائعة في هذا اليوم.

اليوم الوطني السعوي

أصدر قرار ملكي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة احتفال سنوي وأطلق عليه لقب اليوم الوطني للمملكة السعودية وذلك في عام 2005، وذلك لكي يكون يوم إجازة رسمية في جميع قطاعات الدولة حيث إنه يكون يوم إجازة مدفوعة طبقاً للقرار الملكي، كما أفادت نصوص القانون أن عطلة اليوم الوطني يمكن تقديمها إلى يوم العمل التالي أو السابق لليوم الموافق لليوم الوطني، حيث إنه إذا تزامن اليوم الوطني مع يوم السبت يتم ترحيل العطلة إلى يوم الأحد وإذا كان يوم الجمعة تكون الإجازة يوم الخميس قبله وذلك تخفيفاً عن العاملين داخل المملكة العربية السعودية.

إجازة اليوم الوطني 1444

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة اليوم الوطني بالمملكة السعودية حيث إنه يكون في يوم 26 صفر والذي يصادف يوم الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر من العام الميلادي 2022، ويكون يوم إجازة رسمية في المملكة مدفوع الأجر وذلك لجميع العاملين في القطاعات الخاصة والحكومية، وذلك لكي يكون هناك يوم راحة لجميع المواطنين للمشاركة في الاحتفالات وإحياء ذكرى توحيد المملكة السعودية.

عروض اليوم الوطني 1444

تنظم الحكومة السعودية سنوياً عدد من الفعاليات والأنشطة الرائعة لإظهار السعادة للاحتفال بهذا اليوم، حيث أنها تقوم بالعروض الرائعة التي تظل ذكرى جميلة في أذهان المواطنين وهي كالآتي: