وزارة المالية تعلن عن 59 وظيفة إدارية التقديم عبر جدارة تعرف على الشروط اللازمه ورابط التقديم

أعلنت “وزارة المالية” بالمملكة العربية السعودية، عن عدد 59 وظيفة إدارية للخرجين والخريجات على المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة الثامنة، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف يمكنكم التقديم عبر موقع جدارة التوظيف، على الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة الخدمة المدنية، ومن المقرر ان تبدا وقت التقديم من يوم الخميس 22 من شهر ذو القعدة 1440 هـ، من الساعة الثامنة صباحا وحتي تمام الحاية عشر مساءا، على مدار اليوم باكمله، ونتعرف من خلال الموضوع هذا على شروط التقديم للوظائف وكيفية التقديم عبر جدارة .

وظائف وزارة المالية طريقة التقديم

يمكن التقديم لوظائف وزارة المالية من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع “جدارة” للتوظيف عبر هذا الرابط.

ثم التاكد من صحة البيانات الموجودة على الموقع .

ثم القيام بإختيار الوظائف المناسبة من ضمن الوظائف المعلنة .

ويمكن تقديم أى اعتراض ويتم دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية .

ثم قم بحفظ الطلب المقدم .

وبهذه الخطوات البسيطة قد تكون أتممت طلب التقدم بنجاح .

شروط وظائف وزارة المالية

واعلنت وزارة المالية عن الشروط اللازمة للتقدم في الوظائف المعلنة وهى كالتالي :