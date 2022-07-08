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وزارة المالية تعلن عن توفر دورات تدريبية مجانية للرجال والنساء

معتز العايش

أعلنت اليوم الخميس الموافق للسابع من شهر يوليو 2022 وزارة المالية السعودية بالتعاون مع منصة دروب عن توفر ثمانية دورات تدريبية عن بعد مجانية للرجال والنساء في مسار المحاسبة المالية عبر البرنامج الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل وزارة المالية والمسمى برنامج وزارة المالية لنقل وإدارة المعرفة. في هذا المقال سنطرق إلى أهم الدورات التدريبية ومزاياها وطريقة التسجيل فيها.

وزارة المالية تعلن عن دورات تدريبية مجانية

أهم الدورات التدريبية المتاحة:

  • أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول)
  • أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الثاني)
  • معايير المحاسبة المالية في القطاع العام (الجزء الأول)
  • معايير المحاسبة المالية في القطاع العام (الجزء الثاني)
  • معايير المحاسبة المالية في القطاع العام (الجزء الثالث)
  • تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول
  • مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق
  • إدارة التحويل والتحديات لتغيير الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق

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إعلان وزارة المالية

أهم مزايا الدورات التدريبية:

  • دورات تدريبية مجانية للرجال والنساء مستمرة من مختلف المناطق
  • تنمية معلومات ومعارف المتدربين واكتسابهم مهارات جديدة
  • شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة
  • يتم إصدار شهادات إنهاء المسار التدريبي مباشرة بعد إنهاء البرنامج التدريبي بنجاح

مزايا الدورات التدريبية

رابط وطريقة التسجيل في الدورات التدريبية:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة دروب
  • في الخطوة الثانية الضغط على دورات تدريبية متاحة في الصفحة الرئيسية
  • ثالثا اختيار فرع المحاسبة والمالية
  • رابعا اختيار الدورة التدريبية المطلوب دراستها
  • خامسا الضغط على سجل الآن
  • سادسا تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد لمن لم يسبق له الدخول إلى منصة دروب

منصة دروب

وفي هذا الفيديو يتم توضيح طريقة التسجيل في منصة دروب خطوة بخطوة:

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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