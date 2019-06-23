وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.. رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم افضل ما لديها من خدمات لمواطنيها ومساعدتهم على تحمل النفقات المختلفة للحياة وتقديم حياة أفضل لهم تحمل جزء من رفاهية العيش المتوفرة للآخرين، وذلك من خلال تقديم الإعانات المختلفة، والضمانات الاجتماعية، ومساعدات الغذاء والكساء وغيرها من المساعدات المختلفة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وإضافة لكل هذا فقد قامت الوزارة بالإعلان عن خدمة جديدة مقدمة من الوزارة وهي المساعدة المقطوعة، ولمن لا يعرف هي عبارة عن مبلغ مالي يتراوح بين ال 10 الآف وأربعمائة ريال سعودي وال 30 ألف ريال سعودي يتم أقتطاعه من المال العام للدولة وإعطاءه للأسر الأكثر أحتياجا للمال من ذوات الدخل المحدود، والدخل المتوسط ويتم تحديد مبلغ المساعدة المقطوعة على حسب حاجة كل أسرة للمال، ولكن بشروط محددة تحددها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن المقطوعة

ومن ضمن هذه الشروط أن المساعدة المقطوعة لا يتم تقديمها للمواطنين بشكل دوري أو متكرر وليس لها مواعيد محددة يتم صرفها بها، يجب أن يقوم رب الأسرة والمسئول عنها بتحديد كافة التفاصيل الخاصة بالأسرة والتصريح بكافة البيانات وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة، كما أنه يجب ألا يقل عمر المستفيد من المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً وألا يكون لديه أية سجلات تجارية، قد أعلنت الوزارة بأنه يمكن لأي مواطن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والمبالغ الخاصة بها من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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