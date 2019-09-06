وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تطلق تطبيق وصال لخدمة الأسر المتعففة







أعلنت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عن إصدار تطبيق “وصال” الذي يهدف إلي خدمة الأسر المتعففة والمحافظة علي مساعدتهم والقضاء علي الممارسات المسيئة لهم مثل تصويرهم ونشر بياناتهم، وساهم التطبيق في مساندة هذه الأسر وفك كربها، وقد تم إصدار التطبيق من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي أجهزة الجوال، من خلال مبادرة لمساعدة المحتاجين يتم من خلاله تسجيل بيانات الأسر الأشد احتياجا والمتعففين وإرسال بياناتهم إلي الوزارة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.







وزارة العمل

ولابد من التأكد من المعلومات التي يتم إرسالها إلى الوزارة، ويتم إرسال دعوة بلهم من خلال الضمان الاجتماعي لكي يستفيدوا من البرامج التضامنية، ويهدف تطبيق “وصال” إلي تسهيل الوصول إلي المحتاجين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنمية جانب المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، والقضاء علي ظاهرة نشر بيانات المحتاجين علي وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لفاعلي الخير تنزيل التطبيق واستخدامه أول خطوة هي القيام بتسجيل بياناتك الشخصية عبر موقع وزارة العمل، ثم القيام بتسجيل بيانات الشخص المتعفف وشرح حالته وظروفه، ثم يتم رفع البيانات إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم دراسة الحالات التي يتم إرسالها من قبل مجموعة متخصصين، ويتم تحديد مدي احتياجه واستكمال باقي الإجراءات وتقديم المساندة له من خلال الضمان الاجتماعي.







وقد تم بالفعل ذهاب الباحثين الاجتماعيين إلي المتعففين بعد استقبال حالتهم عبر تطبيق “وصال” ، بعد أن تم إصدارة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.





