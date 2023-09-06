«وزارة العمل»: تغطية الزميل لزميله في الدوام مجاملةً تعتبر جريمة جنائية

في حوار صحفي ألقته صحيفة “عكاظ” مع محام يدعى “خالد اليوسف” قال فيه المحامي محذرا الموظفين والموظفات من التورط في المجاملات للتغطية على بعضهم البعض أثناء الدوام، وذلك كإثبات الحضور والانصراف لبعضهم البعض سواء كان ذلك بالتوقيع ورقيا أو إلكترونيا.

عقوبة هذه الجريمة الجنائية:-

كما نوه المحامي إلى أن هذا الفعل يعتبر جريمة جنائية عقوبتها السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف ريال للجاني، وممكن أن تكون العقوبة إحدى العقوبتين.

وأشار “اليوسف” إلى أنه إذا تحققت أركان الجريمة المتمثلة في الركنين العلم والإرادة، وإذا ثبتت واقعة التزوير لدى المحكمة المختصة وصدر بها حكم نهائي يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تعويضات.

النظام الجزائي لجرائم التزوير:-

يتضمن النظام على ثلاثين مادة كما أوضح “خالد اليوسف” أن المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير تنص على التالي:

“من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.