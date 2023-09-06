أخبار السعودية

«وزارة العمل»: تغطية الزميل لزميله في الدوام مجاملةً تعتبر جريمة جنائية

محمد عصام

في حوار صحفي ألقته صحيفة “عكاظ” مع محام يدعى “خالد اليوسف” قال فيه المحامي محذرا الموظفين والموظفات من التورط في المجاملات للتغطية على بعضهم البعض أثناء الدوام، وذلك كإثبات الحضور والانصراف لبعضهم البعض سواء كان ذلك بالتوقيع ورقيا أو إلكترونيا.

- صورة 3 - «وزارة العمل»: تغطية الزميل لزميله في الدوام مجاملةً تعتبر جريمة جنائية

عقوبة هذه الجريمة الجنائية:-

كما نوه المحامي إلى أن هذا الفعل يعتبر جريمة جنائية عقوبتها السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف ريال للجاني، وممكن أن تكون العقوبة إحدى العقوبتين.

وأشار “اليوسف” إلى أنه إذا تحققت أركان الجريمة المتمثلة في الركنين العلم والإرادة، وإذا ثبتت واقعة التزوير لدى المحكمة المختصة وصدر بها حكم نهائي يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تعويضات.

- صورة 1 - «وزارة العمل»: تغطية الزميل لزميله في الدوام مجاملةً تعتبر جريمة جنائية
الغرامة والحبس إذا توفر الركنان العلم والإرادة | عكاظ

النظام الجزائي لجرائم التزوير:-

يتضمن النظام على ثلاثين مادة كما أوضح “خالد اليوسف” أن المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير تنص على التالي:

“من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

- صورة 2 - «وزارة العمل»: تغطية الزميل لزميله في الدوام مجاملةً تعتبر جريمة جنائية
النظام الجزائي لجرائم التزوير (المادة السادسة عشرة) | النظام الجزائي لجرائم التزوير
Avatar of محمد عصام
محمد عصام

حاصل على بكالوريوس علوم، جامعة أسيوط، أعمل كمهندس جودة بشركة تعدين(Full Time).
أحب الكتابة وخاصة الأخبار العاجلة، وأهوى لعب الشطرنج، أسعى دائما في مقالتي إلى إظهار مجلة نجوم مصرية في أبهى صورها.
سعدت بانضمامي لمنصة نجوم مصرية وأتمنى أن تنال مقالاتي إعجابكم.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات