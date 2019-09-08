وزارة العمل تعلن عن خطوات استرداد قيمة تأشيرة الاستقدام







أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيانها الوزاري الصادر الخطوات التي يستطيع آي مواطن داخل المملكة إتباعها لاسترداد قيمة تأشيرة الاستقدام التي تم إلغائها من قبل الوزارة، أو تم إنهاء مدتها بدون الاستفادة منها، حيث وجه سؤال مرسل من جانب أحد المواطنين مرسل علي الحساب الرسمي للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان نص السؤال هو” تقديم طلب أسترداد لقيمة التأشيرة الملغاة منذ عامين ماضيين ولم أحصل علي الأموال حتي الآن”.







تأشيرة الاسترداد

ولقد جاء رد الوزارة بناء علي السؤال الموجه من المرسل أن الرسوم الخاصة بطلب أسترداد قيمة التأشيرة الملغاة يتم إنزالها بصورة آلية من البنك لحساب الشخص صاحب الطلب، وذلك بعد إلغاء التأشيرة المقدمة، أو بعد انتهاء المدة المحددة لأستخدمها، ويكون ذلك خلال مدة 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة عدم أسترداد القيمة خلال تلك المدة المقررة يقوم المواطن صاحب طلب الاسترداد بالاتصال علي مركز الاتصال الوطني “أمر” علي رقم (199099)







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مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر)







لقد تم إنشاء هذا المركز بعد قرار اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) فهو مركز دعم واتصال موحد لكل الجهات الحكومية من خلال عدد من القنوات المخصصة من قبل الوزارة، ويعمل بناء علي مجموعة من المواصفات الفنية والأمنية في سعيه لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتي تم تطبيقها منذ عهد قريب.