 وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء رابط التقديم على الوظائف وشروط التقديم

أعلنت “وزارة العدل” عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، بسلم رواتب الموظفين العام بالدعم الفني ومراقب الامن والسلامة، على الرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، والتقدم متاح من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني، ابتداء من يوم الإثنين الموافق 19 من ذو القعدة 1440 هــ وحتي يوم الخميس الموافق 22 من ذو القعدة 1440 هـ،ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على الشروط اللازمة للتقديم في وظائف وزارة العدل وطرق التقديم .

شروط وظائف وزارة العدل

للتقدم على الوظائف المطلوبة يجب معرفة كافة الشروط ومدى انطباقها والشروط هي :

ان يكون المتقدم سليم البنية والاعضاء والحواس .

استخدام وسائل الدفاع عن الممتلكات وعن النفس .

الإلمام التام بجميع أجهزة الأمن والسلامة .

يشترط فى المتقدمين لوظائف الدعم الفني في المرتبة الثامنة، ان يكون حاصل علي الماجيستير تخصصات دليل التصنيف في :( دبلوم ما بعد الثانوية العامة لا يقل عن عامين حسب التخصصات المتواجدة فى دليل التصنيف) .

وجود 12 عام خبرة في مجال الحاسب الآلي، ويشترط ان تكون مسجلة فى التأمينات الإجتماعية .

يشترط فى وظائف الرتبة السادسة لوظيفة الدعم الفني، الحصول علي دبلوم ما بعد الثانوية العامة لا يقل عن عامين .

يشترط وجود أربع سنوات خبرة في مجال الحاسب الآلي مسجلة بالتأمينات الإجتماعية .

اما وظائف مراقب الامن والسلامة يشترط ان يكون المتقدمين بالمترتبة الرابعة رجال، حاصلين على شهادة الثانوية العامة .

ووجود عامين خدمة عسكرية أ, في الامن والسلامة ، مسجلة بالتامينات الإجتماعية .

ان لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عام .

يشترط في المتقدمين لوظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة نساء، الحصول على شهادة الثانوية العامة .

ووجود خبرة سنتين في الأمن والسلامة أو الخدمة العسكرية، وان تكون مسجلة بالتأمينات الإجتماعية .

وان لا يقل عمر المتقدمة عن 20 عام ولا يزيد عن 50 عام .

كيفية التسجيل فى وظائف وزارة العدل