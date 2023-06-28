وزارة الصحة تناشد الحجاج بالحفاظ على أنفسهم من الإجهاد الحراري

في بيان لها على تويتر أكدت وزارة الصحة السعودية عن رصدها لنحو 147 حالة أصيبوا بما يعرف بالإجهاد الحراري من الحجاج حتى الآن، وهذا ما دفعها للتشديد مجددًا على إجراءات السلامة التي يتوجب على الحجيج الالتزام بها ليتجنبوا الإصابة بتلك المشكلة المرضية عند رحيلهم من عرفات إلى المزدلفة لإتمام بقية مناسك الحج.

الصحة توضح أعراض الإجهاد الحراري

ذكرت وزارة الصحة السعودية في بيانها تفسيرًا لمصطلح الإجهاد الحراري حيث وصفته بأنه عارض مرضي يصيب بعض الحجاج حينما يتواجدون كثيرًا تحت أشعة الشمس، وهذا يؤدي إلى فقدان أجسادهم الماء والأملاح التي بداخله عن طريق العرق الغزير بسبب حرارة الجو، وقتها يتعرض الشخص المصاب لعدة أعراض مرضية تشير إلى إصابته بتلك الحالة من بينها:

صداع شديد.

ارتفاع معدل حرارة الجسم عن الطبيعي.

الرغبة في شرب الكثير من المياه.

هلاوس بصرية.

عدم التركيز.

ضعف عام في الجسد.

شعور بالغثيان.

عدم القدرة على الوقوف باتزان.

نصائح هامة لتجنب الإجهاد الحراري

سلطت وزارة الصحة الضوء على عدة أمور يتوجب على الحجاج فعلها ليتجنبوا بها الإصابة بالإجهاد الحراري لا قدر الله، وتمثلت تلك النصائح في التالي:

من يشعر بالتعب عليه التوقف والجلوس قليلًا لحين تمالكه قوته لاستكمال المسير.

تعويض الجسم بكمية مناسبة من الماء عما فقده من سوائل بالتعرق.

تجنب قيام كبار السن من الحجاج بكثير من الحركة الحماسية حتى لا يتعرضوا للإرهاق المفاجئ.

الإسعافات الأولية للمصابين

نوهت وزارة الصحة بضرورة الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج على الرقم 937، لتقديم الإسعاف اللازم، ثم أرشدت من يحيط بالمصاب بتطبيق خطوات معينة تمثل إسعافات أولية لحين وصول القافلة الطبية إليه، وتلك الخطوات كالآتي:

خلع الملابس الزائدة عن المصاب.

خلع الحذاء والجوارب الخاصة به أيضًا.

تبريد حرارة جسمه فورًا بغسل الوجه والرأس بماء بارد.

تحفيز المصاب على شرب رشفات بسيطة من الماء البارد بالتدريج وليس دفعة واحدة.

عمل كمادات مياه باردة للمصاب لتنزيل درجة حرارة جسمه بسرعة.

لذلك نهيب بكل حاج أن يلتزم بإجراءات السلامة ضد الإصابة بـ الإجهاد الحراري وأن يحتمي كل منهم من حرارة الشمس بمظلة، وشرب الكثير من المياه لغير الصائمين، أعادهم اللهم إلى ديارهم سالمين ومشمولين برحمة الله ومغفرته.