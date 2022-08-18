وزارة الصحة بالسعودية تعلن عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 135 حالة في 24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس 2022، عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد كورونا (كوفيد-19)، بينما سجلت 135 حالة تعافي من الفيروس في 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.
وطبقا لإحصائيات وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ عدد إجمالي حالات الإصابة الإجمالي منذ ظهور أول حالة بالفيروس في المملكة 812,397 حالة، و من بين الحالات 3770 حالة نشطة، و معظم الحالات مستقرة، و أوضاعهم الصحية مطمئنة، مع وجود 77 حالة حرجة في العنايات المركزة، بينما بلغ عدد إجمالي حالات التعافي 799,354 حالة، وارتفع عدد إجمالي الوفيات ليصل إلى 9273 حالة وفاة.