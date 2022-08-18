أخبار السعودية

وزارة الصحة بالسعودية تعلن عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 135 حالة في 24 ساعة الأخيرة

مريم الهنداوي

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس 2022، عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد كورونا  (كوفيد-19)، بينما سجلت  135 حالة تعافي من الفيروس في 24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

وطبقا لإحصائيات وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ عدد إجمالي حالات الإصابة الإجمالي منذ ظهور أول حالة بالفيروس في المملكة  812,397 حالة، و من بين الحالات 3770 حالة نشطة، و معظم الحالات مستقرة، و أوضاعهم الصحية مطمئنة، مع وجود 77 حالة حرجة في العنايات المركزة، بينما بلغ عدد إجمالي حالات التعافي 799,354 حالة، وارتفع عدد إجمالي الوفيات ليصل إلى 9273 حالة وفاة.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 2022… رابط وطريقة التقديم

وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات… رابط وطريقة التقديم

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.