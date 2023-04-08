وزارة الصحة السعودية تهنئ “منظمة الصحة العالمية” في الذكرى الـ75 لتأسيسها

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الجمعة، تقديم تهنئة لـ”منظمة” الصحة العالمية في الذكرى الـ75 لتأسيسها، وجاءت هذه التهنئة في بيان رسمي أطلقته وزارة الصحة بالمملكة صباح اليوم السبت، عبر بيان صحفي تم نشره عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وعلى صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بيان تهنئة وزارة الصحة السعودية لمنظمة الصحة العالمية

بدأت وزارة الصحة السعودية بيانها عن طريق تقديم التهنئة والاحتفاء بذكرى تأسيس “منظمة الصحة العالمية” الـ 72، كما بينت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الصحة، عبر تهنئة قامت بها الوزارة إلى أن المملكة من أكثر الدول في العالم، التزاما بقضايا الصحة العامة، كما أنها تلعب دورا كبيرا وفعالا بالالتزام بقواعد وأسس منظمة الصحة العالمية، وحتى قبل انضمام الصحة السعودية للمنظمة العالمية.

تطبيق الصحة السعودية لقرارات منظمة الصحة العالمية

كما أوضحت الوزارة أن كل هذه الأمور السابق ذكرها في البيان، قد تظهر وبشكل واضح من خلال المبادرات التي تقوم بها وزارة الصحة بالمملكة.

وذلك من أجل توعية وخدمة المواطنين السعوديين، وغير السعوديين من زوار بيت الله الحرام وغيرهم من السياح.

إضافة إلى أن الوزارة قد قدمت الكثير من الجهود في مكافحة عدوى فيروس كورونا، بناءً على التوجيهات التي كانت توصي بها المنظمة.

والتي نتج عنها سرعة مكافحة الفيروس داخل المملكة العربية السعودية، الذي دمر بعض البلدان الغير ملتزمة بالنصائح.

جهود وزارة الصحة في خدمة المواطنين بالمملكة