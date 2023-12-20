وزارة الصحة السعودية تنفي ما تم تداوله عن مخاطر المتحور الجديد JN1
نفت وزارة الصحة السعودية ما تم تداوله من قبل بعض المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي من خطورة المتحور الجديد JN1، والذي تم رصده مؤخراً لدى بعض الحالات الفردية، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته هيئة الصحة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.
وقالت هيئة الصحة العامة في بيانها “نؤكد بأنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة من كوفيد 19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد 19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، كما نوصي الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة”.
رصدت #هيئة_الصحة_العامة (#وقاية) سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته ٣٦٪ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة. وتؤكد "وقاية" بأنه لا يوجد ما يثير القلق pic.twitter.com/xHDwKDoGZT
— هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) December 20, 2023
وكانت هيئة الصحة العامة السعودية قد رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36% ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، وتؤكد الهيئة بأنه لا يوجد ما يثير القلق لدى المواطنين، كما وجهت هيئة الصحة العامة السعودية المواطنين بضرورة القيام ببعض الإجراءات الوقائية لتقليل الإصابة بعدوى الأمراض التنفسية والتي منها ما يلي:
- غسل اليدين بشكل متكرر وتعقيمها وخاصة الأطفال وطلاب المدارس.
- اعزل نفسك وتجنب مخالطة المصابين بأي عدوى تنفسية. تجنب أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.
- احرص على أخذ التطعيمات الموسمية للأنفلونزا.
- عند إصابتك بعدوى تنفسية تجنب مخالطة الآخرين واحرص على عدم الذهاب للمدرسة أو العمل.
كيف تقي نفسك والآخرين من عدوى الأمراض التنفسية ؟ #هيئة_الصحة_العامة (#وقاية) pic.twitter.com/KETKJzeOSJ
— هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) December 18, 2023