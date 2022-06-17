وزارة الصحة السعودية تكشف عن أبرز التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية، أن التطعيم سوف يكون قبل 10 أيام من ذهاب الحاج إلى الحج، وهو تطعيم الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية، و تطعيم الإنفلونزا الموسمية وغيرها, وذلك بواسطة إرسال رسالة (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيداً لإتمام السداد خلال مدّة 48 ساعة بوسائل الدفع المعلن عنها من خلال الصحة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول التطعيمات اللازم تلقيها للحجاج الداخل.

التسجيل للحج من الداخل 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، مؤخراً عن تسجيل 297,444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية التي أعلنت عنها سابقاً للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لهذا العام 1443هـ، بحيث تصل نسبتهم 62% لفئة الذكور و38% للإناث، بعد أن تجاوزت الطلبات المكتملة 217 ألف طلب عبر تطبيق “اعتمرنا” السعودي.

تطعيمات الحج للحجاج داخل المملكة

حددت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية، ضرورة التزام الحجاج بتطعيمات قبل الذهاب للحج، وهي تشمل:

تطعيم الحمي الشوكية، وذلك لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وذلك لمن لم يتلقوا التطعيم من الحجاج المؤهلين للحج على أن يكون ذلك قبل 10 أيام من ذهاب الحاج إلى الحج.

الاشتراطات الصحية الخاصة بحجاج الداخل

وفي وقت سابق، وضحت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” مجموعة من الاشتراطات الصحية الخاصة بحجاج الداخل في المملكة، وهي تشمل التالي: