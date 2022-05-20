وزارة الصحة السعودية.. تكشف سبب ما يسمي بـ “اكتئاب شهر شوال” وتقلب المزاج

وصفت حكومة المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، ما يسمي بـ “اكتئاب شهر شوال” بأنه لا أساس له من الصحة، موضحة أسباب تقلب المزاج خلال شهر شوال من هذا العام.

بعد شهر رمضان المبارك، يأتي مباشرة شهر شوال وهو الشهر العاشر من السنة الهجرية. حيث حددت وزارة الصحة سببين رئيسيين للاكتئاب خلال هذا الشهر بما في ذلك النوم غير الكافي والنظام الغذائي غير المتوازن.

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وقالت وزارة الصحة السعودية، في تغريدة على موقع تويتر: “الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في اليوم معرضون لمشاعر سلبية، يؤدي تخطي وجبة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق”.

ونصحت الوزارة المواطنون بالحصول على قسط كاف من النوم إلى جانب نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة النفسية.