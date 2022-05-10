وزارة الصحة السعودية تكشف خطوات التسجيل في الحج 1443

تهتم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية كل عام أثناء قدوم موسم الحج على استقطاب كوادر طبية جديدة لمساعدة طواقمها الطبية داخل مستشفيات المدينة المنورة ومكة المكرمة، ويعتبر ذلك من التحضيرات المبدئية لموسم الحج، كما إضافة الوزارة مجموعة من شروط التي تؤهل المتقدمين للقبول في الحج، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي خطوات التسجيل في موسم الحج لهذا العام، وشروط التسجيل وآلية قبول الطلبات وفق المعايير التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المملكة 2022.

التسجيل في الحج وزارة الصحة السعودية

تعتبر طريقة التسجيل في الحج هي أحدي الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة من خلال استقطاب العديد من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال، ويعتبر الهدف الأساسي هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية في الداخل والخارج من أجل لباستفادة منهم خلال موسم الحج، خاصة بعد أنقطاع دام عامين بسبب أنتشار جائحة كورونا في العالم، وفرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

كيفية التسجيل في وزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الحج، من خلال اتباع الخطوات، وهي كالتالي:

الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الصحة السعودي.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

أختيار نظام القوى العاملة ثم ينقر على طلب المشاركة.

تعبئة نموذج الاستمارة التي تتضمن نوع العقد ورقم الموظف ورقم الهوية الوطنية في حال كان مواطنا سعوديا، ورقم الإقامة في حال كان مقيما.

أدراج كافة المستندات المطلوبة إلكترونيا، لإتمام العملية بنجاح.

شروط تسجيل الحج في وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة في المملك هذا العام مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين عبر موقعها، وهي كالتالي:

يجب أن يكون تخصص المسجل موافقا للتخصصات المطلوبة.

أن يكون المتقدم حاصلا على وثيقة موافقة بالتقدم.

الحصول على إجازة نظامية من إدارة عمل المتقدم في الفترة التي سيتعاقد فيها مع الوزارة في موسم الحج .

. أن تكون بطاقته المهنية والهوية الوطنية سارية المفعول.

تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 6, 2022

رابط التسجيل في الحج وزارة الصحة

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية منذ أقتراب موسم الحج لهذا العام عن رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة على شبكة الإنترنت، من أجل التسجيل للانضمام للطاقم الطبي العامل خلال موسم الحج من خلال الرابط الرسمي للوزارة في المملكة.