وزارة الصحة السعودية تكشف خطوات التسجيل في الحج 1443

منى إسماعيل

تهتم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية كل عام أثناء قدوم موسم الحج على استقطاب كوادر طبية جديدة لمساعدة طواقمها الطبية داخل مستشفيات المدينة المنورة ومكة المكرمة، ويعتبر ذلك من التحضيرات المبدئية لموسم الحج، كما إضافة الوزارة مجموعة من شروط التي تؤهل المتقدمين للقبول في الحج، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي خطوات التسجيل في موسم الحج لهذا العام، وشروط التسجيل وآلية قبول الطلبات وفق المعايير التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المملكة 2022.

وزارة الصحة السعودية تكشف خطوات التسجيل في الحج 1443
المحتويات
التسجيل في الحج وزارة الصحة السعودية
كيفية التسجيل في وزارة الصحة
شروط تسجيل الحج في وزارة الصحة
رابط التسجيل في الحج وزارة الصحة

التسجيل في الحج وزارة الصحة السعودية

تعتبر طريقة التسجيل في الحج هي أحدي الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة من خلال استقطاب العديد من الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال، ويعتبر الهدف الأساسي هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية في الداخل والخارج من أجل لباستفادة منهم خلال موسم الحج، خاصة بعد أنقطاع دام عامين بسبب أنتشار جائحة كورونا في العالم، وفرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

كيفية التسجيل في وزارة الصحة

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كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الحج، من خلال اتباع الخطوات، وهي كالتالي:

  • الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الصحة السعودي.
  • تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
  • أختيار نظام القوى العاملة ثم ينقر على طلب المشاركة.
  • تعبئة نموذج الاستمارة التي تتضمن نوع العقد ورقم الموظف ورقم الهوية الوطنية في حال كان مواطنا سعوديا، ورقم الإقامة في حال كان مقيما.
  • أدراج كافة المستندات المطلوبة إلكترونيا، لإتمام العملية بنجاح.
وزارة الصحة السعودية تكشف خطوات التسجيل في الحج 1443
وزارة الصحة السعودية تكشف خطوات التسجيل في الحج 1443

شروط تسجيل الحج في وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة في المملك هذا العام  مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين عبر موقعها، وهي كالتالي:

  • يجب أن يكون تخصص المسجل موافقا للتخصصات المطلوبة.
  • أن يكون المتقدم حاصلا على وثيقة موافقة بالتقدم.
  • الحصول على إجازة نظامية من إدارة عمل المتقدم في الفترة التي سيتعاقد فيها مع الوزارة في موسم الحج.
  • أن تكون بطاقته المهنية والهوية الوطنية سارية المفعول.

رابط التسجيل في الحج وزارة الصحة

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية منذ أقتراب موسم الحج لهذا العام عن رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة على شبكة الإنترنت، من أجل التسجيل للانضمام للطاقم الطبي العامل خلال موسم الحج من خلال الرابط الرسمي للوزارة في المملكة.

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منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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