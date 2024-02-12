وزارة الصحة السعودية تقدم الدواء بشكل مجاني؛ ومركز الأمير فيصل بن خالد الطبي يجري أولى عمليات القلب المفتوح للأطفال
تعمل وزارة الصحة السعودية على تحقيق أهداف الخدمة من تحسين تجربة المريض، وأيضا زيادة نسبة رضا المرضى وتسهيل وصول الدواء للمرضى وضمان استمرارية توفر الدواء لدى المريض، وكل هذا يؤكد على مدى نجاح الوزارة في أداء مهامها.
شحنات دوائية مجانية؛ وتطور كبير في علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية لهم
تمكنت وزارة الصحة من:
- تقديم أكثر من مليوني شحنة دوائية للمستفيدين في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر البريد الدوائي بشكل مجاني للمستفيدين.
- وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن إجمالي شحنات الأدوية بلغت مليونين ومئة وثلاثة وتسعين ألف شحنة منذ بداية الخدمة حتى نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين.
- وقد تم الإحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في مستشفى الرعاية المديدة، وقد تم تصميمه وتقديمه من قبل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
- والبرنامج يهدف إلى الإرتقاء والتميز بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم من خلال تدريب الكوادر العاملة وتطوير مهاراتهم المهنية واللغوية، وذلك لتحسين وتنمية التواصل بينهم وبين المستفيد.
- وأجرى مركز الأمير فيصل بن خالد الطبي وجراحة القلب في أبها أولى عمليات القلب المفتوح للأطفال، حيث قام المركز بإجراء خمس عمليات قلب مفتوح لمرضى يعانون من أمراض قلبية خلقية تطلبت تدخل جراحي.
- ويعتبر مركز الأمير فيصل بن خالد التابع لوزارة الصحة هو الأول من نوعه الذي يقوم بإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال.
- وبدأت مستشفى فهد التخصصي في الدمام علاج مرضى الرعاش بواسطة العلاج بالمضخات والتي يعد العلاج بها للمرة الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن العلاجات المستمرة الهادفة للعناية بصحة المرضى.
علاج مرض الرعاش لأول مرة بالمضخات
للحديث بشأن هذا العلاج فإنه:
- كما ورد فإنه فعلا يأتي للمرة الأولى على مستوى وزارة الصحة في المنطقة الشرقية من الأحساء إلى الدمام إلى الجبيل إلى حفر الباطن، وجميع هذه المدن والمحافظات يستخدم العلاج فيها لأول مرة.
- هذا العلاج هو علاج متقدم وعندما نقول علاج متقدم في هذا الشأن فهو فقط يقدم للمرضى المتقدمين في المرض، أي الذين لديهم تقدم في المرض وليس كل المرضى، بل المرضى الذين حالتهم أصعب من غيرهم.
- والعلاج بالمضخة يعني أن العلاج يرتبط بأنابيب داخل المعدة وداخل هذه الأنبوبة أنبوبة أخرى متصلة بالمضخة إلى الأمعاء الدقيقة مباشرة.
- والفرق بينها وبين العلاجات الأخرى التي كانت تستخدم للمرضى في هذه المرحلة أن الدواء يتم أخذه عن طريق الفم ومن ثم إلى المريء ومن ثم إلى مراحل أخرى حتى يصل إلى الأمعاء الدقيقة، أي يتم أخذ قرص واحد كل ساعة أو ساعتين.
- أما الآن مع هذا العلاج بالمضخات، أصبح الأمر أفضل وأحسن للمرضى، وقال المختصين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن هذا العلاج آمن تماما، وقالوا أيضا أن العلاجات يتم إجراء التجارب عليها سابقا قبل أن يتم اعتمادها.
- وبالنسبة للمعلومات الخاطئة بشأن مرض الرعاش وغيرها من الأمراض، فإنه هناك معلومة تم ذكرها وهي أن من لديهم كبير سن في المنزل يعاني من الرعاش فهم يعتقدون أن سبب مرض الرعاش الذي أصابه هو كبر سنه، ليس هذا هو السبب وإنما هو مرض يجب علاجه عن طريق الذهاب إلى المختصين في الأعصاب.
- فهذا المرض ليس لأنه كبير سن فحسب، ولكن هذا الشخص لديه مرض معين والعلاج متوفر لدى مستشفى الملك فهد التخصصي وهو أحد أكبر المستشفيات على مستوى الشرق الأوسط.