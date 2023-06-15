وزارة الصحة السعودية تعلن استعدادها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

كشفت الصحيفة السعودية “واس” أن وزارة الصحة السعودية استعدت على أكمل استعداد لتوفير الخدمات الصحية للحجاج في 14 منطقة مختلفة لتغطية كافة حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج لموسم 1444.

حيث وضحت وزارة الصحة أنها وضعت عدداً من الاشتراطات الصحية في المنافذ بهدف منع تفشي الأمراض.

حيث أكدت وزارة الصحة أنها تهدف من الاشتراطات تجنب حدوث الأمراض للحفاظ على الأمن الصحي، وسلامة الحجاج، وحرصها على التميز في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية الفريدة والمميزة خلال موسم الحج التي تصاحب رحلة الحاج من بلده إلى حين انتهائه من أداء مناسكه بكل يسر وسهولة، عن طريق منظومة متكاملة، وإستراتيجيات صحية محكمة في مراكز المراقبة الصحية في المنافذ، التي يتم تنفيذها على مراحل، طبقاً للخطة المتبعة على مدار العام، التي تكتمل قبل بداية موسم الحج.

وأضافت الوزارة: “حيث تعد الخدمات الصحية في مناطق دخول الحجاج لبيت الله الحرام هي خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن الصحي للحج، إضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية وفقاً للمستجدات الوبائية واللوائح الصحية الدولية التي تطبق على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائل النقل”.

وأكدت أنه جرى تدعيم مراكز المراقبة الصحية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المناط بها، ويشمل أيضاً القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة خلال الموسم، والمستلزمات الطبية العلاجية والوقائية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، وإسعافات مجهزة لنقل الحالات المرضية بالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة داخل الصحة لتقديم خدمات متطورة لأقرب مستشفى.

كما تقدم “الصحة” خدمات وقائية أخرى تشمل التحصينات للدول المستهدفة، والعلاج الوقائي للقادمين من دول الحزام الأفريقي للحمى المخية الشوكية، إلى جانب الرصد والتقييم المستمر الفعال يتم توفير مسار آمن بالمنافذ الصحية للتعامل مع الحالات المشتبهة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عبر تجهيز غرف العزل، وإسعافات أولية مخصصة لنقل الأمراض المعدية.

كما يتم تدريب العاملين بالمنافذ والـتأكد من استخدامهم وتدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى حرصاً على سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المطارات والمنافذ البرية والبحرية.