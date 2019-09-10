وزارة الصحة السعودية…. تصرح عن سبب نقص أدوية السرطان بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية في تصريح لها، أن إعاقة إحدى الشركات العالمية المرسى عليها في المنافسات المطروحة لتوريد أدوية مرض السرطان، كان سبب في نقص بعض أدوية مرض السرطان لدى العديد من المستشفيات والمدن الطبية، كما وصرحت وزارة الصحة عن دواء الناقص وهو “السيتارابين”.







نقص بعض أدوية السرطان في المستشفيات السعودية

كما وأكدت وزارة الصحة، أن عملية توفير هذه الأدوية مازال مستمر وأنها تعمل على توفير هذه الأدوية بشكل مستمر.







وقالت وزارة الصحة السعودية أنه يجرى حاليا إتصالات مع شركات أخرى، من أجل توفير الدواء بشكل عاجل، وذلك لسد العجر في عدد من المستشفيات السعودية، وذلك من خلال إستخدام الأطباء العلاج البديل والأدوية المتوفرة لديهم.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هذا الدواء الناقص مسجل لدى الهيئة من اكثر من مصدر، وبتعاون الهيئة مه شركاتها من الجهات الصحية والشركات الصانعة لدواء، تم تعويض النقص وتوفير بدائل من مصادر أخرى خلال فترة قصيرة، وأكدت أنه منذ بداية عام 2019 تم إستيراد ما يقارب 15 عبوة، مع إستمرار توفير الدواء بحسب احتياج الجهات الصحية.







وقالت الهيئة العامة للغذاء الدواء السعودية أن عملية إستهلاك المستحضر والحاجة له هو العامل الأساسي في توفير الأدوية، وتهتم الهيئة بشكل كبير كي تتمكن الجهات المختصة تقديم الرعاية الصحية المثلى للمريض، وبلغت الهيئة كافة المستشفيات والصيدليات في السعودية إلى سرعة الإبلاغ في حالو وجود اي نقص في أي نوع من الأدوية المسجلة.