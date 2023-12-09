وزارة الصحة السعودية تتيح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين 2023

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين، والذي يستهدف الفئات غير الموظفة ويركز على تدريبهم في المراكز التدريبية التابعة للوزارة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات الصحية في المملكة وتطوير الممارسة الصحية، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وزارة الصحة السعودية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

برنامج تدريب الممارسين الصحيين 2023- وزارة الصحة عبر إكس

فترة التقديم والشروط

وأعلنت وزارة الصحة السعودية وفقاً للإعلان الصادر عنها، أنه سيتم فتح باب التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين لهذا العام، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 10 ديسمبر 2023 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، وتم تحديد بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، وتشمل ما يلي:

حمل الجنسية السعودية. عدم العمل كموظف في القطاع الحكومي أو الخاص. الالتزام بضوابط وبنود عقد التدريب.

برنامج الممارسين الصحيين

وأوضحت وزارة الصحة أن عملية التقديم على برنامج التدريب للممارسين الصحيين ستتم عبر موقع الوزارة الرسمي المتوفر على منصة النفاذ الوطني الموحد، وفيما يلي خطوات التسجيل:

تسجيل الدخول على منصة وزارة الصحة عبر المنصة الوطنية الموحدة. الانتقال إلى برنامج تدريب الممارسين الصحيين. تقديم الطلب وفقًا للمتطلبات الموجودة في نموذج التقديم.

الصحة تعلن عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين للتدريب بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتباراً من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023م.https://t.co/UBFsccgfqg — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 9, 2023

فوائد البرنامج:

يعد برنامج تدريب الممارسين الصحيين فرصة قيمة للفئات غير الموظفة في المملكة العربية السعودية للحصول على تدريب مكثف وتطوير مهاراتهم في مجال الرعاية الصحية من خلال هذا البرنامج، كما يمكن للمشاركين الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في المراكز التدريبية التابعة للوزارة والقطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز قدراتهم وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة في المملكة.