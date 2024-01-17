وزارة الشؤون البلدية تمنع تأخير الدفن وإقامة مصليات ومظلات داخل المقابر و8 محظورات في إنشاء وترميم المقابر

في الدليل الفني الخاص بإنشاء وترميم المقابر، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعض الممنوعات، والتي منها منع تأخير الدفن من أجل تجميعها للصلاة عليه، ومنع وجود خطوط أو حبال أوغيرها في المقابر لتسوية الصفوف أثناء صلاة الجنازة، ومنع صالات العزاء خارج المقبرة، ومنع إقامة المظلات الثابتة من أجل العزاء.

وزارة الشؤون البلدية تمنع تأخير الدفن وإقامة مصليات ومظلات داخل المقابر و8 موانع جديدة لإنشاء وترميم المقابر

شروط بناء وتجديد المقابر والموانع الجديدة

كما منعت وزارة الشؤون البلدية في دليلها الفني الجديد إقامة مصليات ثابتة بالمقابر ومنع زيارة النساء للمقابر، ويشترط أن تكون المقبرة خارج الحيز العمراني في مكان لا يبعد عن البلد، ويشترط أن يكون المكان صالح للدفن، وأن لا يكون في مجرى السيول والأمطار، وألا تكون المقبرة في مكان منهي الدفن عنه، مثل المدارس والمساجد وأماكن التجمعات.

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كما يجب الإلتزام بأن يكون قبر المسلم في المقابر المعدة لدفن موتى المسلمين، مع جواز بناء الأسوار حول المقابر لحفظها وحمايتها، بشرط البعد عن المحاذير الشرعية، مثل تزينيها والكتابة عليها، وأشارت وزارة الشؤون البلدية إلى عدم جواز إنارة أسوار المقبرة والطرق التي توجد بينها، ويجوز استعمال بعض وسائل الإنارة في الدفن ليلاً.

ويحظر الزيادات على سور المقبرة كبناء المحلات التجارية وغيرها، وأجاز الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر تعليم القبر بعلامة ظاهرة كحجر أو خشب لمعرفة أنه قبر، كما يمنع الطلاء وكتابة إسم الميت على رخام، ويجب أن يكون القبر باتجاه القبلة.