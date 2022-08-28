وزارة الدفاع في المملكة تعلن عن توفُّر 269 وظيفة إدارية وتعليمية وتقنية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن توفر 269 وظيفة إدارية وتعليمية وتقنية وفنية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، وفق نظام التعاقد على برنامج المساندة الفنية، للعمل في كلٍّ من الرياض، الدمام، جدة، جازان، الجبيل، رأس مشعاب.

المسميات الوظيفية المطلوبة

أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين. أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية. أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية. أخصائي جودة ونوعية فحص​ أجهزة بحرية. أمين مكتبة فنيـة. أخصائي إنتاج مرئي ومسموع. أخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات. أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن. أخصائي تصوير سينمائي. أخصائي عقود. أخصائي ميزانية. باحث موارد بشرية. فني تموين. فني قطع غيار. فني مطبعة. فني مناولة مواد. مأمور مشتريات. محاسب. مخرج تلفزيوني. مساعد طاهي. مهندس اتصالات حاسب آلي. مهندس نظم. أخصائي اجتماعي. أخصائي اختبارات. أخصائي موارد بشرية. أخصائي مونتاج. باحث قانوني. حلاق. طاهي. عامل مطبخ/سفرجي. عامل مغسلة. فني الرفع والربط. فني إلكترونيات. فني إلكترونيات أجهزة القياس. فني إلكترونيات نظم تحكم. فني إلكترونيات أجهزة مصغرة. فني إلكترونيات الاتصالات. فني بوصلة كهربائية. فني تثبيت أنابيب سفن.

القوات البحرية الملكية السعودية تعلن عن 269 وظيفة شاغرة للسعوديين.#وزارة_الدفاع https://t.co/1q9pOJ4rwz pic.twitter.com/8nTp1PgkAs — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) August 21, 2022

موعد وطريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع

وأوضحت وزارة الدفاع في المملكة أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح اعتباراً من اليوم الأحد 1444/02/01هـ الموافق 2022/08/28م وينتهي السبت 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03م، وذلك من خلال رابط الموقع التالي من هنا.