وزارة الدفاع تُعلن فتح التقديم في وظائف القوات البحرية والشروط المطلوبة 1444

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف القوات البحرية، وأشارت أن هناك عدد كبير من الوظائف المتاحة في مختلف التخصصات وفي مشاريع الدعم الفني حيث يبلغ عددها 269 ضمن نظام التعاقد لبرنامج الدعم الفني، وتتوفر الوظائف في مدن “الرياض، الدمام، جدة، الجبيل، جازان”، وأشارت أن الوظائف متاحة لحمة شهادة الثانوية العامة أو أعلي، وتعتبر وزارة الدفاع القوات البحرية هي المسؤولة عن العمليات العسكرية البحرية حيث أنها مكلفة بتأمين الحدود البحرية وتتبع حركة السفن بالإضافة إلى توفير الحماية للمنشآت التي تقع على الحدود البحرية للمملكة، كما تعمل على تأمين الوصول من وإلى الموانئ من أي تسلل وتأمين الواردات والصادرات إلى المملكة وحماية النقل البحري من القرصنة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التقديم في وظائف القوات البحرية والشروط المطلوبة.

وظائف القوات البحرية 1444

أعلنت القوات البحرية الملكية عن طرح 269 وظيفة شاغرة للمواطنين ويبدأ التقديم علي الوظائف بداية من يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 الموافق 1 صفر 1444 ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022 الموافق 7 صفر 1444، ويتم التقديم عبر بوابة التوظيف في موقع وزارة الدفاع، والوظائف هي:

أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

أخصائي جودة ونوعية فحص​ أجهزة بحرية.

أمين مكتبة فنيـة.

أخصائي إنتاج مرئي ومسموع.

أخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات.

أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

أخصائي تصوير سينمائي.

أخصائي عقود.

أخصائي ميزانية.

باحث موارد بشرية.

فني تموين.

فني قطع غيار.

فني مطبعة.

فني مناولة مواد.

مأمور مشتريات.

محاسب.

مخرج تلفزيوني.

مساعد طاهي.

مهندس اتصالات حاسب آلي.

مهندس نظم.

أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

أخصائي جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية.

أخصائي اجتماعي.

أخصائي اختبارات.

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي مونتاج.

باحث قانوني.

حلاق.

طاهي.

عامل مطبخ/سفرجي.

عامل مغسلة.

فني الرفع والربط.

فني إلكترونيات.

فني إلكترونيات أجهزة القياس.

فني إلكترونيات نظم تحكم.

فني إليكترونيات أجهزة مصغرة.

فني إليكترونيات الاتصالات.

فني بوصلة كهربائية.

فني تثبيت أنابيب سفن.

فني تغليف مواد.

فني تموين.

فني حدادة سفن.

فني خراطة.

فني دهان سفن.

فني شبكات حاسب آلي.

فني صفائح معدنية .

فني صمامات ومضخات.

فني صيانة بدن زوارق.

فني صيانة حاسب آلي.

فني صيانة سفن (غواص).

فني صيانة طوربيدات.

باحث توظيف موارد بشرية.

فني صيانة أجهزة مساندة.

فني صيانة ميكانيكية.

فني ميكانيكا بحري.

فني ميكانيكا صالة البولنج.

فني ميكانيكا محركات سفن.

فني صيانة هياكل طائرات.

فني صيانة هيكل سفينة.

فني فحص أجهزة كهربائية.

فني كهرباء سفن.

فني كهرباء طائرات.

فني لحام سفن.

فني مناولة مواد.

فني ميكانيكا أسلحة بحرية.

فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

فني ميكانيكا طائرات.

فني ميكانيكا عربات.

فني هيدروليك.

مبرمج.

مترجم.

محاسب.

مدرب رياضي.

مدرب كهرباء سفن.

مدرب مضخات وصمامات.

مدرب هندسة أسلحة بحرية.

مدقق حسابات.

مراقب إعاشة.

مساعد طاهي.

مشغل كرين.

مصمم جرافيك.

مطور سيناريو محاكاة .

العمليات التكتيكية”.

معلم اتصالات.

معلم إلكترونيات.

معلم إلكترونيات / حرب إلكترونية.

معلم تحكم / مشبه التكتيك البحري.

معلم تحليل عمليات.

معلم دراسات إسلامية.

معلم رياضيات.

معلم كهرباء.

معلم لغة إنجليزية.

معلم ميكانيكا محركات سفن.

معلم هندسة أسلحة بحرية.

مهندس شبكات.

مهندس ميكانيكا.

مهندس​ كهرباء بحري.

مهندس ​إلكترونيات.

أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

أخصائي جودة ونوعية فحص ​أجهزة .

أخصائي تخطيط وتنظيم إمداد وتموين.

خباز.

طاهي.

عامل مطبخ/سفرجي.

فني اختبارات وتجارب.

فني الرفع والربط.

فني إلكترونيات.

فني إلكترونيات ( مشبهات).

فني إلكترونيات أجهزة قياس.

فني إلكترونيات رادار.

فني إلكترونيات(متسلق هوائيات).

فني بوصلة كهربائية.

فني تثبيت أنابيب سفن.

فني تموين.

فني خراطة.

فني دهان سفن.

فني رسم هندسي.

فني سفح بالرمل.

فني شبكات.

فني صيانة أجهزة مساندة.

فني صيانة سفن (غواص).

فني كهرباء.

فني كهرباء سفن.

فني كهرباء طائرات.

فني محركات طائرات.

مشغل كرين.

فني ميكانيكا بحري.

فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

فني ميكانيكا صيانة أجهزة مساندة.

فني ميكانيكا عربات.

فني ميكانيكا محركات سفن.

فني ميكانيكا هيدروليك سفن.

فني هيدروليك طائرات.

مدرب طباخة.

مدرس حرب إلكترونية.

مراقب موانئ الحوض​ الجاف.

مساعد طاهي.

مطور سيناريو محاكاة .

العمليات التكتيكية.

مطور مناهج.

معلم إصلاح وبناء سفن.

معلم إلكترونيات .

معلم إمداد وتموين.

معلم أخصائي عمليات.

معلم تطوير مناهج.

معلم ميكانيكا .

معلم هيدروليك.

مهندس إلكترونيات.

مهندس ميكانيكا بحرية.

مهندس هياكل بحرية.

الشروط المطوبة للتقديم على الوظائف

حددت وزارة الدفاع عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم علي وظائف القوات البحرية، والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن الثانوية العامة ويفضل أن يكون أعلى.

يشترط أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في قضايا تخص الشرف والأمانة العامة.

اجتياز الاختبار المحدد لقبول الوظيفة والمقابلة الشخصية.

خطوات التقديم على وظائف القوات البحرية بوزارة الدفاع 1444

يتم التقديم على وظائف القوات البحرية من خلال بوابة التجنيد الموحدة لوزارة الدفاع السعودية،ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية: