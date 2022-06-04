وزارة الدفاع السعودية تعلن عن فتح باب القبول بالخدمة العسكرية للخريجين

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، عن بدء التقديم والتسجيل للعام الدراسي 1444/1443ه‍ وذلك لكل من خريجي الجامعة الحاصلين على شهادة البكالوريوس من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية إضافة إلى طلبة الثانوية العامة في الكليات العسكرية.

شروط القبول بالخدمة العسكرية للخريجين

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن شروط القبول في الخدمة العسكرية للخريجين والواجب توافرها في المتقدم ومنها.

1- أن يكون الفرد سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2- استثناء من نشأ مع والده الذي تواجد لظروف عملية في الخارج أو للدراسة.

3- ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

4- أن يتمتع الفرد بحسن السير والسلوك وَأَلَا يكون محكوما عليه بحد جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أَلَا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية.

6- يجب أَلَا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن 27 سنة.

7- أما الأطباء سواء عام أو جراحة أو أسنان يجب أَلَا يزيد عن 30 سنة.

8- أن يكون الفرد حاصلا على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي.

9- التخصصات هي الهندسية، الحاسب الآلي، والإدارية، والطبية، والشرعية.

10- أن يكون الفرد أدى اختبار القدرات العامة أي القياس.

11- أَلَا يقل التقدير عن جيد.

12- يجب أَلَا يقل الطول عن 165 سم وأن يكون متناسقًا مع الوزن.

13- أن يكون الطالب حاصلًا على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

14- ألا يكون متزوجًا من سيدة أجنبية.

15- أن يكون أنهى فترة الامتياز في التخصصات الطبية.

16- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو.

17- أن يجتاز الفرد جميع إجراءات القبول سواء المقابلة الشخصية والطبي والتزكية الأمنية.

موعد التقديم في الخدمة العسكرية للخريجين

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة عن مواعيد التقديم للجامعيين على أن يبدأ التقديم يوم الخميس المقبل بتاريخ 1443/11/10ه‍ الموافق 2022/06/09م، وطلبة الثانوية يبدأ الخميس بتاريخ 1443/12/15ه‍ الموافق 2022/07/14م ويمكن التقديم على رابط وزارة الدفاع من هنا.