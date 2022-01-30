وزارة الدفاع السعودية تعلن عن جدول سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين 1443
قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن “سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين”، وذلك بموافقة الملك سلمان على تغيير سلم الرواتب في الجيش السعودي 1443 هـ، وذلك لتقدير الجهود المبذولة منهم في الخدمة والعمل بالنهوض بالمملكة، وفيما يلي سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال سوف نوضح سلم رواتب العسكريين لعام 1443 هـ بعد الزيادات في الرواتب الأساسية والعلاوات والمكافآت السنوية.
سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين
حيث يتم في بداية كل عام القيام بإجراء تعديلات فى “سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين”، ويتم ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على القيام بهذه التعديلات، وقد تم الإعلان رسمياً عن رواتب جديدة تشمل “البدلات والعلاوات السنوية”، وتأتي هذه الزيادات خلال حرص ومساعي المملكة لتحسين رواتب العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وأهمها القطاع العسكري، سنتعرف الآن على أهم التعديلات التي أدخلت على جدول رواتب العسكريين لعام 1443 هـ، وتتضمن التعديل على ما يلي:
- مرتب “الجندي” مبلغ7400 ريال سعودي.
- مرتب “الجندي الأول” مبلغ6720 ريال سعودي.
- مرتب “وكيل الرقيب” مبلغ9000 ريال سعودي.
- مرتب “الملازم” مبلغ6609 ريال سعودي.
- مرتب “ملازم أول” مبلغ 7609 ريال سعودي.
- مرتب “النقيب” مبلغ 9215 ريال سعودي.
- راتب “الرائد” مبلغ 11705 ريال سعودي.
- راتب “المقدم” مبلغ 12735 ريال سعودي.
- راتب “العقيد” مبلغ 14365 ريال سعودي.
- راتب “العميد” مبلغ 16350 ريال سعودي.
- راتب “اللواء” مبلغ 18600 ريال سعودي.
والان سوف نوضح العلاوات والمكافآت التي قد تم الإعلان عنها، وتتمثل على النحو التالي:
- العلاوة للملازم مبلغ 330 ريال سعودي.
- العلاوة للملازم الأول مبلغ 380 ريال سعودي.
- العلاوة للكابتن مبلغ 230 ريال سعودي.
- العلاوة للرائد مبلغ 320 ريال سعودي.
- العلاوة للمقدم مبلغ 405 ريال سعودي.
- العلاوة للعميد مبلغ 565 ريال سعودي.
- العلاوة للواء مبلغ 635 ريال سعودي.
زكريا