سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين

حيث يتم في بداية كل عام القيام بإجراء تعديلات فى “سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين”، ويتم ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على القيام بهذه التعديلات، وقد تم الإعلان رسمياً عن رواتب جديدة تشمل “البدلات والعلاوات السنوية”، وتأتي هذه الزيادات خلال حرص ومساعي المملكة لتحسين رواتب العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وأهمها القطاع العسكري، سنتعرف الآن على أهم التعديلات التي أدخلت على جدول رواتب العسكريين لعام 1443 هـ، وتتضمن التعديل على ما يلي:

مرتب “الجندي” مبلغ7400 ريال سعودي.

مرتب “الجندي الأول” مبلغ6720 ريال سعودي.

مرتب “وكيل الرقيب” مبلغ9000 ريال سعودي.

مرتب “الملازم” مبلغ6609 ريال سعودي.

مرتب “ملازم أول” مبلغ 7609 ريال سعودي.

مرتب “النقيب” مبلغ 9215 ريال سعودي.

راتب “الرائد” مبلغ 11705 ريال سعودي.

راتب “المقدم” مبلغ 12735 ريال سعودي.

راتب “العقيد” مبلغ 14365 ريال سعودي.

راتب “العميد” مبلغ 16350 ريال سعودي.

راتب “اللواء” مبلغ 18600 ريال سعودي.

والان سوف نوضح العلاوات والمكافآت التي قد تم الإعلان عنها، وتتمثل على النحو التالي: