وزارة الدفاع السعودية تعلن شروط القبول في الكليات والمعاهد العسكرية 1445

قامت وزارة الدفاع “اللجنة المركزية للقبول” بالإعلان عن فتح بال التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية لحملة الثانوية وأعلنت عن الشروط الذي يجب تواجدها في المتقدم.

شروط القبول:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

أن لا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية بمعدل (80%) للتخصص العلمي.



أن يكون أدى اختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن (60%).

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 22 عاما.

ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن (60%).

أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية .

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي).



لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

وسنوفيكم بكافة التفاصيل في حال إعلان الوزارة لشروط أو مواعيد خاصة بالقبول في الكليات العسكرية والمعاهد لطلاب الثانوية.