وزارة الداخلية: قيمة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443

كشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن قيمة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، فكل الأشخاص الراغبين في الإقامة بالمملكة إما بغرض العمل أو لأسباب أخرى يبحثون عن القيمة التي يجب دفعها مقابل عيشهم بصفة دائمة في أراضي السعودية، وتقدم الإدارة العامة للجوازات إقامة مميزة للأفراد الذين يرغبون في الحصول عليها مقابل مجموعة من الشروط، وتدخل هذه الخطوة في إطار حرص المملكة على تجسين خدماتها وفق منظور سنة 2030.

قيمة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

حددت الإدارة العامة للجوازات قيمة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية، وهناك نوعان من الإقامات للأشخاص الوافدين من خارج المملكة، هناك إقامة لمدة سنة كاملة وهي قابلة للتجديد حين انتهاء المدة، وهناك أيضا إقامة دائمة، وهي مجور موضوعنا هذا، ومن الجدير بالذكر أن القيمة التي يجب دفعها نظير الإقامة الدائمة في السعودية هي 800 ألف ريال سعودي فقط، أما الأخرى التي تدوم صلاحيتها 12 شهرا قابلة للتجديد فقيمتها تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة في ملف إصدار الإقامة الدائمة

يجب أن يوفر المقيم مجموعة من المستندات اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة، وهي:

جواز سفر ساري الصلاحية مع صورة عنه

من الضروري أن يقدم المقيم سجل عن حسن السيرة والسلوك

كذلك يجب أن يحضر تقرير طبي لا يتجاوز ستة أشهر يثبت بأنّ الشخص لا يعني من أي مرض معدي

يجب أن يوفر أيضا صور عن مؤهلاته العملية وخبراته في ميدان العمل

شروط إصدار الإقامة في السعودية

أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عاما

في حال كان المتقدم راغبا في الحصول على إقامة دائمة، يجب أن تكون هذه الإقامة نظامية

أن يسدد المبلغ المطلوب منه، ويقدم وثيقة التأمين الطبي

نصل إلى نهاية مقال قيمة رسوم الإقامة الدائمة في السعودية مع المستندات الضرورية المطلوبة، وشروط إصدارها.