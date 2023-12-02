“وزارة الداخلية” ضبط 700 فرد حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج العملية الأمنية الميدانية التي قامت بها في الفترة من 1445/5/9 وحتى 5/15 وذلك من أجل ضبط مخالفي الإقامة والعمل على تأمين الحدود، حيث تم ضبط حوالي (17.976) مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، إذ تم إلقاء القبض على 700 فرد حاولوا العبور إلى داخل المملكة العربية السعودية ينتمون إلى جنسيات مختلفة أغلبهم يمنيين وإثيوبيين وبعضهم من جنسيات أخرى.

تأتي تلك الجهود ضمن حملة أمنية كبرى في جميع أنحاء المملكة، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 17 ألف مخالف، وتضم تلك المخالفات 10881 مخالف لنظام للإقامة، إضافة إلى 4159 مخالف لنظام عبور الحدود، و2039 مخالف لنظام العمل، إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إحباط محاولة تهريب 700 فرد إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وأشارت الداخلية أن 40% منهم يمنيين الجنسية، و56% إثيوبية الجنسية، والباقي من جنسيات أخرى، إضافة إلى القبض على 128 حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.

خلال أسبوع.. ضبط 17976 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/7yQ0ytVofa — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 2, 2023

وتقوم الداخلية بتكثيف الجهود أكثر في الفترة الحالية من أجل تأمين البلاد، والقبض على المخالفين حيث نشرت بيان العملية الأمنية الميدانية إذ تم القبض على سبعة أفراد ساعدوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة، وجاءت بيانات الحملة الميدانية كالتالي: