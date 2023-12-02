أخبار السعودية

“وزارة الداخلية” ضبط 700 فرد حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة

محمد عثمان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج العملية الأمنية الميدانية التي قامت بها في الفترة من 1445/5/9 وحتى 5/15 وذلك من أجل ضبط مخالفي الإقامة والعمل على تأمين الحدود، حيث تم ضبط حوالي (17.976) مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، إذ تم إلقاء القبض على 700 فرد حاولوا العبور إلى داخل المملكة العربية السعودية ينتمون إلى جنسيات مختلفة أغلبهم يمنيين وإثيوبيين وبعضهم من جنسيات أخرى.

احباط تهريب 700 فرد للمملكة

تأتي تلك الجهود ضمن حملة أمنية كبرى في جميع أنحاء المملكة، حيث تم إلقاء القبض على أكثر من 17 ألف مخالف، وتضم تلك المخالفات 10881 مخالف لنظام للإقامة، إضافة إلى 4159 مخالف لنظام عبور الحدود، و2039 مخالف لنظام العمل، إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إحباط محاولة تهريب 700 فرد إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وأشارت الداخلية أن 40% منهم يمنيين الجنسية، و56% إثيوبية الجنسية، والباقي من جنسيات أخرى، إضافة إلى القبض على 128 حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.

وتقوم الداخلية بتكثيف الجهود أكثر في الفترة الحالية من أجل تأمين البلاد، والقبض على المخالفين حيث نشرت بيان العملية الأمنية الميدانية إذ تم القبض على سبعة أفراد ساعدوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة، وجاءت بيانات الحملة الميدانية كالتالي:

نوع المخالفة عدد المخالفين
نظام الإقامة 10،881
نظام أمن الحدود 4،159
نظام العمل 2،936
إحباط دخول المملكة 700
إحباط خروج من المملكة 128

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عن الكاتب:
محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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