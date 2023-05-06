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وزارة الداخلية: ضبط 11077 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أحمد مراد

نشرت وزارة الداخلية اليوم السبت، على حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة تفصيلية، جاء في مجملها أنه تم ضبط 11077 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في الفترة من 7/ 10/ 1444هـ إلى 13/ 10/ 1444هـ، وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات التي تنتظر المخالفين المتسترين على هؤلاء سوف تصل إلى 15 سنة سجن، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال، كما أنه تتم المصادرة لوسيلة النقل والسكن الذي استخدم للإيواء، بالإضافة إلى التشهير به، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي بيان تفصيلي لها، أعلنت الداخلية عن الآتي:

وزارة الداخلية: ضبط 11077 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • بلغ عدد المخالفين لأنظمة الإقامة 5845، في حين بلغ عدد المخالفين لنظام العمل 1207، بينما بلغت عدد المخالفين لنظام أمن الحدود 4025، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بشكل غير نظامي 838، منهم 58% إثيوبيو الجنسية، و 27% يمنيو الجنسية، و 15% من جنسيات أخرى، وتم ضبط عدد (30) آخرين أثناء محاولتهم العبور إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي.
  • وصل عدد المتورطين إلى الآن في إيواء وتشغيل، والمساعدة على التنقل والتستر على هؤلاء المخالفين (19).
  • العدد الإجمالي للذين يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، هم 23893 وافداً، 19940 رجلاً، و 3953 امرأة، في حين بلغت الأنظمة التي تم تنفيذها في حق المخالفين: 1929 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5037 مخالفاً، و 16796 للحصول على وثائق سفر.
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جدير بالذكر أن الداخلية السعودية، حثت جميع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بمناطق المملكة العربية السعودية كافة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (999) و (996)، وتم تخصيص رقم لمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية وهو (911).

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.

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