في إطار التطورات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية فقد أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن خدمة ضيوف الرحمن الذي شمل “7” دول وهم “المغرب، ماليزيا، بنجلاديش، باكستان، تركيا، كوت ديفوار، إندونيسيا”.

تساهم مبادرة “طرق مكة” إلى استقبال الكثير من ضيوف الرحمن خاصة في موسمي الحج والعمرة، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة من بلدانهم بدون أي صعوبة، ويكون ذلك من أول إصدار التأشيرة إلكترونيًا إلى نهاية إجراءات الجواز في مطار بلد المغادرة.

للعام الخامس .. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة #طريق_مكة في 7 دول والتي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم. https://t.co/SAqH1dPTck — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 20, 2023

وفي نفس السياق فإن المبادرة تهدف كذلك إلى فرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة العربية السعودية، وعند وصولهم إلى الحافلات لإيصالهم لمقر إقامتهم في مكة المكرمة، بمسارات مخصصة.

تقوم وزارة الداخلية على تنفيذ هذه المبادرة الكبرى وأكثر أهمية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة”، إضافة إلى التعاون كذلك مع عدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا البرنامج في المملكة العربية السعودية خاصة مع اقتراب موسم الحج الذي يتوافد فيه الكثير من ضيوف الرحمن.