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وزارة الداخلية تعلن نتائج قبول أمن المنشآت 1444 هـ عبر منصة أبشر توظيف “jobs.sa”

سارة عبد الرحيم

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في عمادة القبول المركزي للشؤون العسكرية، عن نتائج قبول أمن المنشآت ” القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للكادر النسائي “على رتبة جندي”، حيث يمكن الاطلاع على النتائج عبر منصة أبشر توظيف.

سنتعرف معكم على طريقة الحصول على نتائج القبول المبدئي لأمن المنشآت، وماهي متطلبات القبول على الوظائف العسكرية لوزارة الداخلية.

نتائج قبول أمن المنشآت
وزارة الداخلية تعلن نتائج قبول أمن المنشآت 1444 هـ عبر منصة أبشر توظيف “jobs.sa”

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كيفية الإستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت 1444

رابط نتائج قبول أمن المنشآت

أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الداخلية للشؤون العسكرية إمكانية الحصول على نتائج قبول أمن المنشآت، حيث يتمكن المتقدمات من الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر توظيف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • نقوم بالدخول إلى منصة أبشر توظيف غبر الرابط:”jobs.sa“.
  • نختار الوظائف المتاحة.
  • ثم نقوم بختيار وظائف أمن المنشآت، ونقوم بالنقر على إشعار القبول.
  • تظهر معنا شاشة البيانات.
نتائج قبول أمن المنشآت
رابط نتائج قبول أمن المنشآت
  • نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ورقم الهوية، ونحدد الجنس.
  • ثم نقوم بالضغط على أيقونة عرض.
  • فتظهر معنا نتيجة التقديم.
نتائج قبول أمن المنشآت
رابط نتائج قبول أمن المنشآت

شروط قبول أمن المنشآت

للقبول في التقديم على وظائف أمن المنشآت وضعت عمادة القبول المركزي شروطا لابد من توافرها في المتقدم، تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • أن يكون المتقدم (ة) سعودي الأصل والمنشأ.
  • أن يكون المتقدم حسن السلوك وغير محكوم عليه بإدانة في جرائم، أو حد شرعي.
  • وأن لا يسبق للمتقدم الفصل من إحدى الكليات العسكرية، أو معهد عسكري في المملكة العربية السعودية.
  •  أن يكون سن المتقدم بين 17 و 27 عاما.
  • تناسب الطول والوزن حسب المعايير المعمول بها.
  • أن لا يكون المتقدم موظفا في هيئة حكومية.
  • اجتياز الفحوص الطبية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية بعد القبول المبدئي.
سارة عبد الرحيم

مرحبا، أنا سارة عبد الرحيم، ثانوية عامة علوم، اختصاصي الخياطة، هوايتي صنع الحلوات، والكتابة أونلاين في مجالات عدة.


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