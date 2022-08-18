وزارة الداخلية تعلن نتائج قبول أمن المنشآت 1444 هـ عبر منصة أبشر توظيف “jobs.sa”

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في عمادة القبول المركزي للشؤون العسكرية، عن نتائج قبول أمن المنشآت ” القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية للكادر النسائي “على رتبة جندي”، حيث يمكن الاطلاع على النتائج عبر منصة أبشر توظيف.

سنتعرف معكم على طريقة الحصول على نتائج القبول المبدئي لأمن المنشآت، وماهي متطلبات القبول على الوظائف العسكرية لوزارة الداخلية.

رابط نتائج قبول أمن المنشآت

أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الداخلية للشؤون العسكرية إمكانية الحصول على نتائج قبول أمن المنشآت، حيث يتمكن المتقدمات من الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر توظيف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

نقوم بالدخول إلى منصة أبشر توظيف غبر الرابط:”jobs.sa“.

نختار الوظائف المتاحة.

ثم نقوم بختيار وظائف أمن المنشآت، ونقوم بالنقر على إشعار القبول.

تظهر معنا شاشة البيانات.

نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ورقم الهوية، ونحدد الجنس.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة عرض.

فتظهر معنا نتيجة التقديم.

شروط قبول أمن المنشآت

للقبول في التقديم على وظائف أمن المنشآت وضعت عمادة القبول المركزي شروطا لابد من توافرها في المتقدم، تتمثل هذه الشروط فيما يلي: