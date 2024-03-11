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وزارة الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

أحمد مراد

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن البدء في تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

وزارة الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

وزارة الداخلية تبدأ في إجراءات العفو الملكي

جاء ذلك في بيان رسمي على منصة التواصل الاجتماع “إكس”، وأضافت الداخلية “إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم”.

وتابع البيان أن صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم، وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد وزير الداخلية على أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- سيكون لها الاثر البالغ في نفوس المستفيدين، بعد لم شملهم بأسرهم.


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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