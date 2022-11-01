بيان هام من الداخلية بشأن ادعاء أحد رجال الأمن اتخاذ إجراءات غير نظامية بحقه

كشفت وزارة الداخلية السعودية منذ قليل، نتائج التحقيق فيما ذكره أحد رجال الأمن بالممكلة العربية السعودية عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، حيث أكدت للجميع عدم صحه ادعاءاته وكشفت العديد من التفاصيل الهامة في تلك الواقعة.

بيان وزارة الداخلية السعودية

أشار العقيد “طلال عبد المحسن بن شلهوب” المتحدث الأمني بالوزارة، أنه بناء على الإشارة إلى ماسبق إعلانه في تاريخ 27-10-202 عن مباشرة الجهات المختصة بالوزارة إجراءات التحقق، مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه لإجراءات غير نظامية بحقه فقد ثبت عدم صحة ذلك.

غياب 76 يوماً

أكد متحدث وزارة الداخلية السعودية أن الإجراءت التي تم اتخاذها من أجل ايقاف راتبه تمت بناء على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 44 بتاريخ 3-8-1432، وذلك بسب تغيبه عن العمل دون وجود أي عذر لمدة “76” يوماً، ومن تلك المدة شهران متصلان.

محررات طبية غير صحيحة

كما أن المذكور تقدم بمحررات طبية لمنحة إجازات مرضية ثبت عدم صحتها، حيث أكد العقيد “شلهوب”، أنه اتضح من إجراءات التحقق أنه أساء استغلاله للسلطة النظامية خلال الفترة التي تغيب فيها عن العمل في قضايا جاري استكمال التحقيقات فيها، قائلاً:

«إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها»

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نتائج إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، وتثبت عدم صحة ما ادعاه. pic.twitter.com/wi1l0h6BcM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 31, 2022

الوزارة تشدد على منسوبيها

كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وتم إحالته للنيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم الإلكترونية، حيث شددت الوزارة على ضرورة الالتزام المهني لجميع منسوبيها وفقاً للقانون واللوائح التنفيذية.