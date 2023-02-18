وزارة الخارجية تكشف خطوات تقديم طلب زيارة عائلية والشروط الواجب توافرها

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وطريقة تقديم طلب عليها وكذلك الشروط الواجب توافرها عند التقديم وفقًا لما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

طريقة تقديم طلب الزيارة العائلية في السعودية 1444

هناك بعض الخطوات من أجل تقديم طلب زيارة عائلية وهي تتمثل في التالي:-

الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

بعدها القيام بالضغط على خدمات أفراد.

بعد ذلك يتم تحديد طلب الزيارة العائلية.

وعليه يتم تقديم الطلب بعد تحديد مقيم.

ثم الضغط على زيارة طلب الزيارة العائلية للمقيمين.

وعليه لابد من الانتقال إلى دخول الأفراد.

وفي النهاية يمكن إدخال البيانات المطلوبة والقيام بإرسال الطلب.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية

حددت وزارة الخارجية بعض الشروط العامة من أجل التقديم على طلب زيارة عائلية في السعودية التي تتمثل في التالي:-