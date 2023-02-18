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وزارة الخارجية تكشف خطوات تقديم طلب زيارة عائلية والشروط الواجب توافرها

مصطفى شاهين

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وطريقة تقديم طلب عليها وكذلك الشروط الواجب توافرها عند التقديم وفقًا لما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

تأشيرة الزيارة العائلية

طريقة تقديم طلب الزيارة العائلية في السعودية 1444

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رابط تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين Visa.mofa.gove.sa

هناك بعض الخطوات من أجل تقديم طلب زيارة عائلية وهي تتمثل في التالي:-

  • بعدها القيام بالضغط على خدمات أفراد.

طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

  • بعد ذلك يتم تحديد طلب الزيارة العائلية.

طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

  • وعليه يتم تقديم الطلب بعد تحديد مقيم.

  • ثم الضغط على زيارة طلب الزيارة العائلية للمقيمين.

  • وعليه لابد من الانتقال إلى دخول الأفراد.
  • وفي النهاية يمكن إدخال البيانات المطلوبة والقيام بإرسال الطلب.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية

حددت وزارة الخارجية بعض الشروط العامة من أجل التقديم على طلب زيارة عائلية في السعودية التي تتمثل في التالي:-

  • ملأ النموذج الإلكتروني الخاصة بإصدار التأشيرة.
  • توافر ختم ومصادقة الطلب إلكترونيًا.
  • إدخال جميع البيانات باللغة العربية.
  • أن توافق الأسماء لجوازات السفر.
  • توافر إقامة سارية للمقيم.
  • أن يكون الشخص من أقارب الدرجة الأولى.
  • أن تكون الزيارة العائلية إقامة عمل وليس مرافقًا.
  • عدم وجود أي مخالفات على الشخص المقيم.
  • الالتزام التام بمعايير وقواعد التأشيرة حتى لا يخضع للمساءلة القانونية.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في العديد من المواقع الإلكترونية بمختلف المجالات المتنوعة.

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