عاجل| بيان هام من وزارة الخارجية السعودية بشأن استهداف مطار بغداد

أعربت منذ قليل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة، واستنكارها للهجوم الصاروخي الإرهابي الخسيس والجبان الذي استهدف من خلاله مطار بغداد الدولي في جمهورية العراق، وسط استنكار العديد من الدول العربية لهذا الاستهداف الإرهابي الخسيس الذي يستهدف المدنين والأعيان المدنية في تحدي واضح لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

بيان وزارة الخارجية بشان استهداف مطار بغداد

ورفضت الوزارة أن ذلك الاعتداء الغادر بشكل قطعي وخاصة أنه يستهدف عدم استقرار المنطقة وجمهورية العراق الشقيقة، وكذلك سلامة الملاحة الجوية في الدولة العراقية، مؤكدة أن ذلك يقوض جهود التحالف الدولي والعالمي من أجل مساعدة جمهورية العراق خلال الفترة الحالية لمحاربة الإرهاب، والحصول على الاستقرار المناسب خلال المرحلة القادمة.

شددت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية على موقفها الرافض لجميع أنواع الإرهاب بكل صورة وأشكاله مهما كانت المبررات والدوافع التي تؤكد عليها تلك العناصر الإرهابية وتبرر لها، وناشدت جميع الدول بضرورة التحالف ومواجهة الإرهاب في جميع الدول ومحاصرته والقضاء على جذوره.

أكدت الخارجية السعودية وقوفها الكامل مع العراق الشقيقة فيما تقوم به خلال الفترة القادمة من إجراءات لحماية آمنها، مؤكده على موقف المملكة الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف بجميع الدول، حيث يجب تحالف جميع الدول وتحرك مجلس الأمن من أجل مواجهة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية وكافة أعمال الإرهاب.