توضيح هام من وزارة الحج السعودية بشأن مدة تأشيرة العمرة

أشارت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن مدة تأشيرة العمرة تسعون يوماً، كما أكدت أن التأشيرة تبدأ مدتها من لحظة دخول المعتمر إلى أراضي المملكة، وجاء ذلك حرصاً من الوزارة على التواصل مع جميع المستفيدين من خارج أو داخل المملكة والرد على استفساراتهم من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة.

وزارة الحج والعمرة تكشف مدة العمرة

ذكر حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك من خلال الرد على أحد المستفيدين المعتمرين بهذا الخصوص، حيث حرص الحساب على توضيح مدة التأشيرة.

وأكد الحساب الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة أن التأشيرة تبدأ من تاريخ دخول المعتمر إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويجب على الجميع ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة.

وكان المعتمر قد أشار في استفساره أنه تم إصدار تأشيرة عمرة له، مع العلم بانها سوف تنتهي بعد موسم الحج، فهل يتم خروج المعتمر قبل موسم الحج، جاء الرد السابق من الوزارة للتوضيح للجميع.

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وفي نفس السياق أوضحت وزارة الحج أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هى تسعون يوماً، وأنه يتم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصابي كورونا.