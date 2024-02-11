أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في اداء فريضة الحج لعام 1445، وأوضحت الوزارة بأن التسجيل في موسم الحج بدأ منذ الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد 1 شعبان 1445 هـ – 11 فبراير 2024 م.

وزارة الحج والعمرة تفتح باب التسجيل لحج عام 1445 من داخل المملكة

لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء #التسجيل_للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق #نسك. لزيارة موقع الوزارة، تفضّل هنا:https://t.co/sDxzC3bcQl pic.twitter.com/rmQoXktUQ0 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 11, 2024

التسجيل في الحج 1445

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه يمكن التسجيل في الحج من الداخل من خلال بوابة المسار الإلكتروني لحجاج علي موقع وزارة الحج والعمرة أو من خلال تطبيق نسك المخصص للهواتف الذكية والاجهزة اللوحية، وذلك لمن ينطبق عليهم شروط الحج، وستكون الأفضلية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، و سيتاح لجميع المسجلين اختيار الباقات مع وسيلة النقل المتاحة والمناسبة لهم.

وأوضحت الوزارة بأن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها، ستكون من خلال الشركات المرخص لها بالتعاقد مع مع خدمة الحجاج و المرخصة لدى وزارة الحج والعمرة في المملكة والمدرجة في موقع الوزارة.

وأضافت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل في الحج سيكون من خلال المتقدم نفسه مع ضرورة التأكد من التعاقد مع الشركات المرخصة وعدم التعاقد مع الشركات أو الحملات الغير مرخصة.

وتسهيلاً علي الحجاج قامت الوزارة بتنوع إمكانية الدفع حيث يمكن للمتقدم دفع المبلغ بالكامل مقدماً، أو دفع جزء من المبلغ للحجز وفقاً للشروط والأحكام، وكشفت الوزارة أنه يجب على المتقدم الحرص من دقة البيانات المسجلة واختيار الباقات.