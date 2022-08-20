وزارة الحج والعمرة تعتمد شريحة جديدة للحجاج الداخل “اقتصادي ٢” وتلغي القرعة الإلكترونية

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بعقد اجتماعاً مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل وفي حضور ممثلي منصة حلول الأعمال وذلك لمناقشة آلية تسجيل حجاج الداخل في غضون الاستعدادات المبكرة لوزارة الحج والعمرة بالمملكة لموسم الحج القادم.

وزارة الحج اعتماد شريحة جديدة رابعة “اقتصادي ٢”

علاوة على ذلك، تتجه وزارة الحج والعمرة في المملكة لاعتماد شريحة جديدة رابعة تحت مسمى “اقتصادي 2” على أن تشمل هذه الشريحة السكن في عمائر خارج مشعر منى.

إلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج

علاوة على ذلك، يتم إلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، ويكون للحاج إمكانية التسجيل في المنشأة مباشرةً دون الإنترنت، والسماح بنسبة 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

كيفية تسديد الرسوم المقررة على الحجاج

في غضون ذلك، تضمنت الآلية أن يكون تسديد الرسوم المقررة لأداء الحج قبل تاريخ 1444/5/30 على دفعتين، بحيث تكون الدفعة الأولى خلال 72 ساعة من التسجيل في المنشأة، وتكون الدفعة الثانية متاحة حتى تاريخ 1444/5/30، وبعد تاريخ 30/5/1444 يكون تسديد الرسوم دفعة واحدة وذلك خلال 72 ساعة من التسجيل أيضاً مثل الدفعة الأولى.

علاوة على ذلك، يكون تحويل المبالغ المالية المقررة على الحجاج للشركات اعتباراً من الأول من شهر رجب للعام الحالي 1444 حسب النسب التي ستقررها وزارة الحج والعمرة.

السماح للأطفال للحج مع أهاليهم

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة، قد سمحت للأطفال بدخول الحرم المكي مع المعتمرين من أهاليهم، على أن يكون حجز التصريح الخاص والمناسب للأطفال فوق 5 سنوات عبر تطبيق اعتمرنا في حال الرغبة باصطحابهم والتأكيد على ذلك، لكن الأطفال من هم أقل من 5 سنوات يمكن للمعتمرين اصطحابهم معهم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم من اعتمرنا أو أي جهة أخرى.

وبذلك نكون وضحنا الأشياء المقررة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للموسم الجديد من الحج، وللمعلومات الأخرى يمكنكم متابعتنا عبر موقع نجوم مصرية، سوف نحيط علمكم بكل ما هو جديد في المملكة أو الخاصة بالحج والعمرة عامةً، وأيضاً كافة الأخبار المتعلقة بالخدمات المقدمة في المملكة أو خارجها في البلدان العربية المختلفة.