وزارة الحج والعمرة: تصاريح أداء الحج والعمرة حسب المواعيد المحددة فى تطبيقى نسك وتوكلنا

أوضحت وزارة الحج والعمرة ان تصريح أداء العمرة حسب المواعيد المحدد على تطبيقي نسك، وتوكلنا، ردًا على استفسارات بعض المتابعين الذين يطرحون أسئلتهم بشأن الحج والعمرة على twitter.

مواعيد العمرة

كما أوضحت الوزارة فيما سبق، أنه لا توجد إمكانية التعديل على مواعيد العمرة، ولكنها أشارت إلى إمكانية إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

شرح تطبيق نسك لخدمات الحج والعمرة

تصريح العمرة

كما اكدت وزارة الحج والعمرة أن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة مستمر بعد شهر رمضان

كما أضافت الوزارة في نطاق ردها على استفسارات على موقع twitter إنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة او المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وأظهرت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.

كما أكدت أيضًا أنه يسمح لغير المحصنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق نسك لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

استفسار أحد المواطنين عبر Twitter

كما جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين على Twitter حيث سأل أحد الأشخاص قائلاً “انا غير مقيم دخلت تأشيرة عمرة ومتواجد حاليًا في المدينة للزيارة، هل يسمح لي دخول مكة.

كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على المواطن، قائلاً: يمكنكم إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز.