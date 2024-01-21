وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى عدم الافتراش والنوم في ساحات الحرمين

حثت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن على عدم الافتراش والنوم في ساحات الحرمين الشريفين، وذلك للحفاظ على سلامتهم، وحفاظاً على النظام العام، ومراعاةً لمشاعر المعتمرين والزائرين.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة: واس

الافتراش والنوم

وأكدت الوزارة أن الافتراش والنوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي يعرض ضيوف الرحمن لخطر الاصطدام الجسدي من المعتمرين والزائرين، كما أنه يعيق حركة السير ويسبب الزحام.

وأشارت الوزارة إلى أن الافتراش والنوم ممنوع في ثلاثة مواقع في الحرمين الشريفين، هي: مسار العربات، والممرات، وممرات الطوارئ.

الالتزام بالتعليمات

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.