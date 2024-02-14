أخبار السعودية

وزارة الحج والعمرة تحذر من عمليات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

آية محمد عربي

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن وجود العديد من المواقع الإلكترونية المشبوهة، والتي لا تمتلك أي تراخيص أو حسابات بنكية كما أنها لا تستطيع استصدار أي تأشيرات رسمية تخص الحج أو العمرة.

لجنة الحج والعمرة تحذر من عمليات نصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتقوم تلك المواقع بالادعاء أنها تمتلك بوابة لتنظيم الحج والعمرة بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الخاصة بالمعتمرين، وأكدت الوزارة على أن تلك المواقع تقوم بالاحتيال للحصول على معلومات المستخدمين.

تحذيرات الوزارة

وحذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة المواطنين من السير خلف الإعلانات الاحتيالية لتلك المواقع المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حالة تعرفك على تلك المواقع قم بالإبلاغ فوراً عنها.

كما تقوم هذه المواقع بعمل عروض تجذب الكثير من الأشخاص لحجز التذاكر لديها وذلك لاستخدامها أسعار تنافسية بشكل كبير ورخيصة مما يجعل الكثير ينخدع بها، وبعد ذلك يطالبونهم بزيادة المبلغ المدفوع بحجة ارتفاع سعر الريال السعودي.

الإجراءات اللازمة

وأكد الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة أن لجان المراقبة بالوزارة اكتشفت العديد من الحالات الفردية لحملات الحج الغير مصرح بها، والتي تنشر إعلانات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأكدت الوزارة على أن المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات الحجاج المصرّحة، هي بوابة المسار الإلكتروني للحجاج والتي خصصتها وزارة الحج والعمرة من أجل استقبال طلبات المواطنين والمقيمين.


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عن الكاتب:
آية محمد عربي

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