وزارة الحج والعمرة تحذر من عمليات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن وجود العديد من المواقع الإلكترونية المشبوهة، والتي لا تمتلك أي تراخيص أو حسابات بنكية كما أنها لا تستطيع استصدار أي تأشيرات رسمية تخص الحج أو العمرة.

وتقوم تلك المواقع بالادعاء أنها تمتلك بوابة لتنظيم الحج والعمرة بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الخاصة بالمعتمرين، وأكدت الوزارة على أن تلك المواقع تقوم بالاحتيال للحصول على معلومات المستخدمين.

تحذيرات الوزارة

وحذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة المواطنين من السير خلف الإعلانات الاحتيالية لتلك المواقع المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حالة تعرفك على تلك المواقع قم بالإبلاغ فوراً عنها.

في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة معالي @tfrabiah والوفد المرافق يلتقي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث تم عقد اجتماع رسمي بين الجانبين لمناقشة سبل تسهيل وتحسين تجربة ضيوف الرحمن .#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/6h3JcHIpfY — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 13, 2024

كما تقوم هذه المواقع بعمل عروض تجذب الكثير من الأشخاص لحجز التذاكر لديها وذلك لاستخدامها أسعار تنافسية بشكل كبير ورخيصة مما يجعل الكثير ينخدع بها، وبعد ذلك يطالبونهم بزيادة المبلغ المدفوع بحجة ارتفاع سعر الريال السعودي.

الإجراءات اللازمة

في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي @tfrabiah يستعرض الجهود التطويرية في خدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربة زوار الحرمين الشريفين.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/FbnQmdWX6E — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 13, 2024

وأكد الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة أن لجان المراقبة بالوزارة اكتشفت العديد من الحالات الفردية لحملات الحج الغير مصرح بها، والتي تنشر إعلانات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأكدت الوزارة على أن المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات الحجاج المصرّحة، هي بوابة المسار الإلكتروني للحجاج والتي خصصتها وزارة الحج والعمرة من أجل استقبال طلبات المواطنين والمقيمين.