وزارة الحج والعمرة تجيب: ما هي مميزات بطاقة الحج الذكية 2022؟

من ضمن الخدمات التي استحدثتها وزارة الحج والعمرة للحج هذا الموسم، بطاقة الحج الذكية 2022، وهي تقوم حاليا بآخر الاستعدادات الهامة من أجل استقبال الحجاج الذين سيصل عددهم إلى مليون حاج، وهي هذه المرة ستحرص على ضمان سلامة الحجاج، وسيتم استخدام التقنيات الرقمية هذه المرة من أجل تسهيل الأمور وتنظيمها، وتدخل هذه الإجراءات ضمن مخططات أهداف رؤية المملكة لسنة 2030.

بطاقة الحج الذكية 2022

مما لا شك فيه بأن بطاقة الحج الذكية 2022 خدمة جديدة هامة من شأنها أن تيسر الخدمات المتعلقة بالحجاج، وهي تعين كل الحجاج في تأدية مناسك الحج لهذا الموسم، وللإشارة فإنه هنا أربعة أنواع منها وتختلف باختلاف الفئات، وهي بطاقة مشفرة تمنح لضيوف الرحمان، ويمكن ربطها بالأجهزة الذكية، وهي تتضمن العديد من الخدمات والمعلومات التي تهمّ كل حاج.

مميزات بطاقة الحج الذكية

من أجل أن يتمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بانتظام ودون مشاكل، عليهم أن يستخدموا البطاقة الذكية التي قدمتها الوزارة لهم، ومن أهم مزاياها نذكر لكم:

تحتوي بطاقة الحج على رمز شريطي من خلاله يمكن قراءة بيانات الحاج

تتضمن هذه البطاقة كل البيانات الشخصية والصحية للحاج، بالإضافة إلى معلومات السكن، ويمكن أن يتعرف إلى المكتب التابع له من خلالها

تساعد الحجاج على معرفة مقر سكنهم في مكة والمدينة

تتضمن أيضا رمز الاستجابة السريع ليتمكن الحاج من تحميل تطبيق كيو آر كود

إلى جانب ذلك فهي تساهم بشكل كبير في الحد من الحج النظامي

نصل إلى نهاية مقال تحدثنا فيه عن بطاقة الحج الذكية 2022 التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لمساعدة الحجاج في تنظيم شؤونهم، ذاكرين لكم أهم مزايا هذه البطاقة الجديدة.