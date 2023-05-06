وزارة الحج والعمرة تبدأ في إصدار تصاريح حجاج الداخل لمن ينطبق عليهم هذا الشرط

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية رسميًا في إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج 1444، وذلك لكل من أتم سداد حجز الرسوم المالية وأكملوا التسجيل النهائي في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وقد تم الانتهاء من الإجراءات إصدار تصاريح الحج عبر منصة “أبشر”.

بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه يجب على من أكملوا مرحلة التقديم للحج بالحصول على التطعيمات اللازمة، ومن أهمها لقاح كورونا، وباقي التحصينات الأخرى مثل لقاح الحمى الشوكية، وينطبق هذا الشرط على كل من لم يتلقى التطعيمات من السنوات الخمس الماضية، مع الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية لهذا العام، خاصةً وأن التطعيمات من الشروط الأساسية لإصدار التصاريح.

الاستعداد لاستقبال الحجيج

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخطوط السعودية عن خططها التشغيلية لموسم الحج لهذا العام، لافتة إلى أنها قامت عبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاصة بتخصيص ما يقارب من مليون و 200 ألف مقعد لنقل الحجاج من جميع أنحاء العالم كجزء من خطة شاملة تشمل الاستثمار الأمثل في الأسطول الحالي المكون من 164 طائرة وأساطيل إضافية لدعم نقل الكثير من الحجاج.

وأضافت الشركة أن ستقوم بنقل ضيوف الرحمن إلى أكثر من مائة وجهة منتظمة وأربعة عشر وجهة موسمية، لتصل إلى ستة مطارات محلية بما في ذلك مدينة جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة والطائف وينبع، وأن أكثر من 8000 ملاح يقومون على خدمة ضيوف الرحمن خلال رحلتهم، مما يجسد كرم الضيافة السعودية والتي تتميز بالعصرية ورصيد كبير من اللغات التي يتحدث بها الحجاج في 42 لغة مختلفة.