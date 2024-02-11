أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن إبتداء مرحلة ⁧‫التسجيل للحج‬⁩ وتوفير باقات مُتعددة لكافة الحجاج عن طريق تطبيق نسك الإلكتروني أو عبر موقع الوزارة، والتفاصيل كما سنذكرها لكم.

"وزارة الحج والعمرة بالسعودية" تُعلن عن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445 وأنواع الباقات المُختلفة