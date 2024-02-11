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“وزارة الحج والعمرة بالسعودية” تُعلن عن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445 وأنواع الباقات المُختلفة

لبنى محمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن إبتداء مرحلة ⁧‫التسجيل للحج‬⁩ وتوفير باقات مُتعددة لكافة الحجاج عن طريق تطبيق نسك الإلكتروني أو عبر موقع الوزارة، والتفاصيل كما سنذكرها لكم.

"وزارة الحج والعمرة بالسعودية" تُعلن عن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445 وأنواع الباقات المُختلفة

"وزارة الحج والعمرة بالسعودية" تُعلن عن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445 وأنواع الباقات المُختلفة

ما هي أنواع الباقات

وضعت الوزارة أربعة أنواع من الباقات المُختلفة للحجاج، وهي كما سنذكر لكم:

 

  • الباقة الأولى تكون بسعر 10,366.10 ريال سعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي عبارة عن مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية ومريحة للحجاج.
  • الباقة الثانية بسعر 8,092.55 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وهذه الباقة تكون مخيمات الضيافة في مشعر منى.
  • الباقة الثالثة وتكون بسعر 13,265.25 ريال سعودي وهذه الباقة شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي عبارة عن الأبراج الستة في منى وتكون مُتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات
  • الباقة الرابعة بسعر 4,099.75 ريالًا سعوديًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتعمل على تقديم خدمة للحجاج بشكل إقتصادي يُناسب الجميع.

ما هي أنواع الباقات

طريقة التسجيل في باقات الحج لعام 1445

لتتمكن من التسجيل في باقات الحج بشكل إلكتروني قم باتباع الخطوات الآتية:

"وزارة الحج والعمرة بالسعودية" تُعلن عن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445 وأنواع الباقات المُختلفة

  • اختر الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الحج.
  • ضرورة إنشاء حساب وقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.
  • القيام بتحديد باقة الحج التي ترغب بها واذا كان لديك لديك مرافق أم لا.
  • القيام بتحديد الطريقة المناسبة لك للدفع.
  • كما أنك ستدفع 20% من قيمة الباقة، وقبل نهاية شهر رجب تدفع 40% من باقة المبلغ، وتدفع الباقي منها في شهر شوال.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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