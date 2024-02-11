“وزارة الحج والعمرة بالسعودية” تُعلن عن بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445 وأنواع الباقات المُختلفة
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن إبتداء مرحلة التسجيل للحج وتوفير باقات مُتعددة لكافة الحجاج عن طريق تطبيق نسك الإلكتروني أو عبر موقع الوزارة، والتفاصيل كما سنذكرها لكم.
ما هي أنواع الباقات
وضعت الوزارة أربعة أنواع من الباقات المُختلفة للحجاج، وهي كما سنذكر لكم:
لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء #التسجيل_للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق #نسك.
لزيارة موقع الوزارة، تفضّل هنا:https://t.co/sDxzC3bcQl pic.twitter.com/rmQoXktUQ0
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 11, 2024
- الباقة الأولى تكون بسعر 10,366.10 ريال سعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي عبارة عن مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية ومريحة للحجاج.
- الباقة الثانية بسعر 8,092.55 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وهذه الباقة تكون مخيمات الضيافة في مشعر منى.
- الباقة الثالثة وتكون بسعر 13,265.25 ريال سعودي وهذه الباقة شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي عبارة عن الأبراج الستة في منى وتكون مُتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات
- الباقة الرابعة بسعر 4,099.75 ريالًا سعوديًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتعمل على تقديم خدمة للحجاج بشكل إقتصادي يُناسب الجميع.
طريقة التسجيل في باقات الحج لعام 1445
لتتمكن من التسجيل في باقات الحج بشكل إلكتروني قم باتباع الخطوات الآتية:
- يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة.
- اختر الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الحج.
- ضرورة إنشاء حساب وقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.
- القيام بتحديد باقة الحج التي ترغب بها واذا كان لديك لديك مرافق أم لا.
- القيام بتحديد الطريقة المناسبة لك للدفع.
- كما أنك ستدفع 20% من قيمة الباقة، وقبل نهاية شهر رجب تدفع 40% من باقة المبلغ، وتدفع الباقي منها في شهر شوال.