وزارة الحج والعمرة السعودية تؤكد استمرار عملية التقديم للحج مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣م الموافق لـ 23 شعبان 1444 هـ استمرار عملية التقديم على الحج لهذا العام، إذ يمكن لكل مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة ويتوفر على اشتراطات الحج لهذا العام التقديم بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو تطبيق نسك www.nusuk.sa.

شروط حج 2023

نشرت وزارة الحج والعمرة إنفو جراف على منصة تويتر موضحة فيه اشتراطات التقديم على حج 2023-1444، والتي تتضمن إكمال اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، أن لا يقل عمر المتقدم على الحج 12 سنة ولا يعاني من أمراض مزمنة حادة، كما أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

طريقة التقديم على الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 5 يناير 2023 بداية عملية التسجيل في الحج لهذا العام، ومازالت عملية التقديم متاحة حاليا وفق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على البوابة الالكترونية الرسمية لوزارة الحج والعمرة السعودية

الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع نختار انشاء حجز جديد

الخطوة الثالثة: الاطلاع على كافة الأحكام والشروط وتوافق عليها

الخطوة الرابعة: الاطلاع على الباقات وجميع تفاصيلها مع اختيار باقة الحج.

الخطوة الخامسة: ادخال جميع البيانات الشخصية من تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، رقم الهوية، والحساب البنكي واختيار طريقة الدفع.

في الأخير أنقر على رمز التسجيل للطلب، وسيتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك تحتوي على جميع معلومات الحجز.

كيفية الاستعلام عن حجز الحج الداخلي

أتاحت الوزارة لكافة المتقدمين للحج هذا العام الاستعلام الكترونيا عن حالة الحجز من خلال تطبيق خطوات بسيطة جاءت على مبينة النحو التالي:

الدخول إلى رابط وزارة الحج والعمرة السعودية. من القائمة الظاهرة أمامك أنقر على مربع الخدمات الإلكترونية . ثم أنقر على خانة الاستعلام عن الحجز. كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك مثل ضمنها: رقم هويتك الوطنية، رقم الحجز، رقم الإقامة في حال كان المستعلم مقيم داخل المملكة. أدخل رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة أمامك. اضغط مربع استعلام عن الطلب. في الأخير ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن الحج الخاص بك.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي قدمنا لكم فيه شرح مبسط ودقيق عن خطوات التقديم على الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة، أو عن طريق تطبيق نسك.