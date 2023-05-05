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وزارة الحج والعمرة: آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات للحجاج هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام

مصطفى شاهين

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن موعد إصدار تصاريح الحج لعام 1444 التي تكون بداية من 15 شوال، على أن يتم إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات اللازمة للحصول على التصريح.

حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة

وأكد وزارة الحج أن أخر موعد لأخذ التطعيمات واللقاحات المعتمدة تكون قبل بداية الموسم بـ 10 أيام وبعدها يتم إغلاق بالتسجيل في التسجيل في صدور تصاريح الحج لعام 1444 بحسب الوزارة.

وأشارت وزارة الحج إلى أنه من أهم شروط إصدار تصاريح الحج أن يكون قد مر 5 سنوات على الأقل من أداء مناسك الحج وشعائره المقدسة، ويجب أن يكون المتقدم قد حصل على كافة التطعيمات الأساسية لقبول الطلب، كما أتاحت إمكانية التقديم على التصريح إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأعلنت لجنة إسكان الحجاج في العاصمة المقدمة عن الاستمرار في استقبال طلبات تصاريح المنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال 1444، مما دعت جميع المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبل أمانة العاصمة.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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