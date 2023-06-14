وزارة الحج توضح إمكانية إضافة مرافق للحج الآن

أوضحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بشأن استفسار أحد المتابعين حيث قال: “السلام عليكم ورحمة الله: أخواني أنا مقيم في هذا البلد الطيب وعندي والدتي ستحج بيت الله في هذا الموسم بإذن الله وهي كبيرة بالسن هل أستطيع أنا اكون مرافق لها وجزاكم الله خيرا”.

لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم الحج

توضح الوزارة في ردها أنه لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم الحج، وفقًا لذلك يتعين عليك إتمام عملية الحجز بشكل منفصل عن والدتك، يجب أن يتم حجزك وحجز والدتك بشكل مستقل ودفع الرسوم المستحقة لكل منكما، حيث كتبت وزارة الحج والعمرة على موقع تويتر، ردًا على الاستفسار “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزيزي الحاج، لا توجد خاصية إضافة مرافقين بعد سداد رسوم الفاتورة، ويمكن إتمام عملية الحجز في حجز منفصل دمتم بخير”.

آخر موعد للتقديم للحج 1444

آخر موعد للتقديم للحج في الموسم الحالي 1444 هو 7 ذو الحجة المقبل، يمكن لأولئك الذين لم يحجوا من قبل التقدم وتقديم طلباتهم خلال هذه الفترة، تعتمد توافر المقاعد على طلبات الحج المقدمة، وبالإضافة إلى ذلك كشفت وزارة الحج والعمرة عن هويتها الإعلامية الموحدة لموسم الحج للعام الحالي 1444، والتي تحمل اسم “أذن بالناس”، وقد جاءت هذه الخطوة تزامنًا مع وصول أولى الرحلات الجوية لحجاج الخارج إلى مطاري الملك عبد العزيز في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

التحصينات اللازمة للحج

أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الحصول على عدد من التحصينات قبل الحج، وتشمل التحصينات التالية: