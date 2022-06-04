أخبار السعودية

وزارة الحج تفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين والترشيح بالقرعة الإلكترونية| وتطرح 3 باقات للأسعار

محمد أحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين، للتسجيل في الحصول على تصاريح حج الداخل لهذا العام 1443 هـ وفق الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة، وأكدت أنه سيتم ترشيح الحجاج عبر إجراء قرعة إلكترونية، من أجل توفير فرص متساوية للمتقدمين للحج من الداخل، لافتة إلى ان التسجيل متاح عبر الموقع الرسمي أو من خلال المسار الإلكتروني، ويُمكن التسجيل أيضًا عبر تطبيق اعتمرنا، مع العلم أنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين يوم الأحد 13 ذي القعدة.

وزارة الحج تفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين والترشيح بالقرعة الإلكترونية| وتطرح 3 باقات للأسعار

شروط التسجيل

  1. أن يكون مواطنًا أو مقيمًا بالداخل.
  2. أن لا يتجاوز عمره 65 عامًا.
  3. أن يكون مكتمل التحصين في تطبيق توكلنا.
  4. الحصول على جعات كورونا المعتمدة.
  5. الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وزارة الحج: التسجيل منفردا أو مع مرافقين لن يؤثر على نتيجة القرعة

خطوات التسجيل في حملات الحج 2022 عبر المسار الإلكتروني

الصورة

باقات الأسعار

كما اعتمدت الوزارة ثلاث باقات خدمة فقط للتسجيل في حج الداخل، كما هو موضح في الجدول التالي:

باقة الأبراج سعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة
باقة المخيمات المطورة سعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة
باقة المخيمات غير المطورة وسعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة
وزارة الحج تفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين بالقرعة الإلكترونية| وتطرح 3 باقات للأسعار
وزارة الحج تفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين بالقرعة الإلكترونية| وتطرح 3 باقات للأسعار

رابط التسجيل

ويُمكن التسجيل الآن من خلال الدخول عبر رابط: وزارة الحج والعمرة، ثم اختيار الحجز الإلكتروني للداخل، ثم تسجيل كافة البيانات واختيار الباقات وغيرها، ثم موافق.

Avatar of محمد أحمد
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.