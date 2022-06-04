وزارة الحج تفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين والترشيح بالقرعة الإلكترونية| وتطرح 3 باقات للأسعار

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين، للتسجيل في الحصول على تصاريح حج الداخل لهذا العام 1443 هـ وفق الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة، وأكدت أنه سيتم ترشيح الحجاج عبر إجراء قرعة إلكترونية، من أجل توفير فرص متساوية للمتقدمين للحج من الداخل، لافتة إلى ان التسجيل متاح عبر الموقع الرسمي أو من خلال المسار الإلكتروني، ويُمكن التسجيل أيضًا عبر تطبيق اعتمرنا، مع العلم أنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين يوم الأحد 13 ذي القعدة.

شروط التسجيل

أن يكون مواطنًا أو مقيمًا بالداخل. أن لا يتجاوز عمره 65 عامًا. أن يكون مكتمل التحصين في تطبيق توكلنا. الحصول على جعات كورونا المعتمدة. الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

باقات الأسعار

كما اعتمدت الوزارة ثلاث باقات خدمة فقط للتسجيل في حج الداخل، كما هو موضح في الجدول التالي:

باقة الأبراج سعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة باقة المخيمات المطورة سعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة باقة المخيمات غير المطورة وسعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة

رابط التسجيل

ويُمكن التسجيل الآن من خلال الدخول عبر رابط: وزارة الحج والعمرة، ثم اختيار الحجز الإلكتروني للداخل، ثم تسجيل كافة البيانات واختيار الباقات وغيرها، ثم موافق.